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Atlético Mineiro empató 1-1 con Chapecoense, por el Brasileirao Serie A 2026

Se midieron en un duelo donde repartieron puntos en la jornada 28 del certamen del Brasileirao Serie A; los detalles que hay que saber

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Atlético Mineiro empató 1-1 con Chapecoense, por el Brasileirao Serie A 2026
Atlético Mineiro empató 1-1 con Chapecoense, por el Brasileirao Serie A 2026

El encuentro se disputó el 19 de septiembre de 2026 a las 16.00 en el estadio Arena MRV, con el arbitraje de Raphael Claus. En un enfrentamiento correspondiente a la jornada 28 del Brasileirao Serie A, Atlético Mineiro y Chapecoense no lograron sacarse ventajas e igualaron 1-1.

El desarrollo del juego mostró una paridad táctica inicial, con ambos equipos apostando a un esquema 4-2-3-1. Los goles llegaron tras acciones trabajadas: a los 44 minutos, Túlio Eduardo, Silva de Oliveira marcó el primer gol para Chapecoense tras asistencia de Luis Eduardo, Marques dos Santos. Ya en la segunda mitad, a los 69 minutos, Mateo, Cassierra logró la igualdad para Atlético Mineiro.

El entrenador de Atlético Mineiro buscó variantes tácticas a los 58 minutos con los ingresos de Mateo, Cassierra, Renan Augusto, Lodi dos Santos y Eduardo, Pereira Rodrigues en reemplazo de Kauã, Pascini Resende, Alexsander Cristhian, Gomes da Costa y Alan, Minda, respectivamente. Por el lado de Chapecoense, a los 71 minutos ingresaron Yannick, Bolasie y Bruno Matias, dos Santos por Túlio Eduardo, Silva de Oliveira y Luis Eduardo, Marques dos Santos.

En cuanto a las estadísticas, Atlético Mineiro dominó la posesión con un 65,7% frente al 34,3% de Chapecoense. Además, el conjunto local fue más incisivo al registrar 26 tiros totales y 11 a puerta, contra 7 y 1 de la visita. El aspecto disciplinario también fue protagonista, con amonestaciones para Vitor Hugo, Franchescoli de Souza y Vitor, Fernandes Chaves Teixeira en Atlético Mineiro, mientras que Fernando Augusto, Pereira Bueno Júnior vio la amarilla en Chapecoense.

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