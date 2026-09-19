Pablo Mac Donough: “No me molesta nada jugar la clasificación para la Triple Corona”

Pablo Mac Donough se mantiene vigente al cabo de más de dos décadas en la elite del polo mundial. Y aún ostenta los 10 goles de handicap, conquistados en diciembre de 2007. A los 44 años, cumplidos el 21 de febrero, el líder de La Irenita quiere seguir compitiendo al más alto nivel y disfruta. “No sé cuántos años me quedan. Seguro que no son muchos, que son cada vez menos”, admite para LA NACION en el contexto del Abierto del Jockey Club, el torneo que antecede a la Triple Corona, en el que su conjunto, La Irenita, es finalista y definirá este sábado contra Las Monjitas, a partir de las 15 en la cancha 1 de San Isidro.

Luego de integrar equipos campeones que marcaron una época, como las versiones de 40 goles de Ellerstina (con Gonzalo y Facundo Pieres y Juan Martín Nero) y La Dolfina (con Adolfo Cambiaso, David Stirling y Nero, para algunos la mejor formación de la historia), Pablo atraviesa una etapa distinta de su carrera, en la que la motivación principal es representar a su club, La Irenita, rodeado por Pablo Pieres, Paco de Narváez y otro joven, su sobrino Matías Mac Donough (h.), ‘Vizcacha’. “Fue dándose todo como para que este fuera el momento indicado para armar un equipo como el que se armó. En mi cabeza siempre estuvo la idea de jugar con Vizcacha y este terminó siendo el momento adecuado, justo después de que él debutara en el Argentino Abierto. Lo hizo el año pasado, al entrar en una fecha en particular. Y anduvo muy bien”, dice el número 3.

Mac Donough corre en el Abierto de Jockey a Juan Martín Nero; su compañero en 14 temporadas afrontará la Triple Corona por Las Monjitas, y Pablo intentará clasificarse para sus últimos dos torneos. Hernán Zenteno - La Nación

Aquel bautismo inesperado de Matías, con 21 años, se produjo en la tarde en la cual La Irenita-La Hache venció por 17-14 a La Ensenada. Y el promisorio back cubrió con temple la baja de Pablo, que estaba en recuperación tras una fractura en una clavícula. El imponente escenario de la cancha 1 de Palermo y la necesidad de ganar no desbordaron a Matías, que, contrariamente, se movió como si tuviese acumulados chukkers y chukkers de partidos decisivos en el Argentino Abierto.

-¿Por qué elegiste a Polito Pieres y a Paco de Narváez?

-Porque me divertía. Y la verdad es que estoy contento con este equipo, por la posibilidad de jugar otra Triple Corona con una formación nueva. A Polito nunca lo tuve de compañero; siempre lo tuve enfrente, y quería compartir la cancha con él.

-Ahora tienen que clasificarse para Tortugas y Palermo.

-Sí. Ese es el objetivo, obviamente. Y es una situación que desde hace muchos años no vivo. Sí me tocó experimentarla hace tiempo, durante el primer año en Ellerstina. Jugué un solo partido de clasificación para Palermo, en 2003. Esta es como una experiencia nueva y ojalá nos clasifiquemos.

El taqueo es una fortaleza de Mac Donough, que a los 44 años conserva el 10 de handicap alcanzado hace 18. Hernán Zenteno - La Nación

-Teniendo 10 goles y una organización como para conformar un equipo que jugara directamente la Triple Corona, ¿por qué elegiste pasar por la clasificación, que, por otra parte, es bastante difícil?

-Totalmente; la clasificación es supercomplicada. Pero en algún momento tenía que tomar una decisión: jugar con Vizcacha y en un equipo que no estuviera dentro de la Triple Corona de antemano, o no. Y tomé esta decisión. No me molesta nada jugar la clasificación. Al contrario: me motiva. Y así son las reglas. El tema de los puntos y el ranking fue muy comentado el año pasado. Plantearon diferentes ideas y volcaron distintas opiniones, pero bueno, las reglas son las que son para este año. Y hay que adaptarse. Me toca jugar este torneo para poder entrar a Palermo y está todo más que bien.

-Llegaste con el tiempo justo después de las temporadas de Europa. Incluso no pudiste estar en el primer partido de La Irenita en el Abierto del Jockey...

-Bueno… Sí… Ahora hay que encarar la clasificación y tratar de hacer las cosas lo mejor posible para entrar a Tortugas y Palermo. Y como dije, en su momento preferí hacer un equipo como el que hice. Sobre todo, después de hablar con Polito al final de la temporada pasada, cuando coincidimos en hacer un equipo como este y jugar la clasificación antes que armar algo forzado para entrar directamente. Esto último es lo que está pasando en la actualidad con el sistema como está planteado. Así que esto es lo que nos toca y estoy feliz de afrontarlo y de tener que ganarlo.

-¿Estás de acuerdo con que ahora los surgidos de la clasificación jueguen un torneo más, Tortugas, para poder sumar más puntos y que no sea tan difícil lograr la permanencia en la Triple Corona?

-Sí. Esa es una de las cosas de las que entre todos hablamos el año pasado. Siempre hubo opiniones divididas, pero para mí, cuanto más polo jueguen los equipos de menos handicap o de chicos jóvenes, mejor. La temporada es muy corta, tiene pocos torneos con pocos partidos. Entonces, con el agregado de Tortugas para quienes vienen de la clasificación quedan todos más contentos.

El podio del Argentino Abierto de 2018, una de las 9 conquistas de Palermo que Pablo logró en La Dolfina, como parte de una de las dos formaciones más exitosas de la historia junto a Nero, David Stirling y Adolfo Cambiaso; ahora el número 3 encara una etapa disinta en su carrea. Rodrigo Néspolo - LA NACION

-¿Los equipos que se clasifican están en desventaja contra los que no pasan por ese torneo? Deben tener a punto los caballos ahora, y los demás llegan a Palermo con los esfuerzos más dosificados.

-Bueno, es lo que toca. Como dije, así son las reglas y no me lo planteo. Nosotros trataremos de jugr bien la clasificación y, si pasamos, después veremos cómo nos acomodamos lo mejor posible a las circunstancias. Pero hoy el foco está puesto en clasificarnos. Ese es el objetivo primordial. Después, lo otro será un problema distinto. Y ojalá lo que estás planteando sea un problema. Implicará que jugaremos Tortugas y Palermo.

-Por la serenidad con que afrontó el compromiso en el primer Argentino Abierto, se ve que a Vizcacha no le pesó. ¿Qué cualidades le ves, aparte de su eficacia en los penales largos?

-Aquel fue un partido bisagra para él. Y ya mostró en varios lugares que es en los momentos importantes cuando mejor juega. Así que ojalá en esta temporada tenga muchas oportunidades de mostrar lo que puede jugar, lo que mostró el año pasado en la cancha 1 de Palermo. También estoy feliz por el hecho de que tenga su oportunidad de entrada, como titular. Y volviendo a lo fundamental, que es clasificarnos. En eso estamos enfocados.

Pablo no llegó a tiempo para el debut de La Irenita en el Abierto del Jockey. Tampoco pudo mirar el partido en directo, porque estaba en París cuando su equipo vencía por 11-6 a La Fe, su futuro rival en una semifinal en San Isidro. Pero sí estuvo en la cancha para el segundo compromiso, que acabó con una derrota por 12 a 10 frente a Las Monjitas, el adversario de La Natividad-La Dolfina en la llave restante. Y luego participó en la semifinal ganada contra La Fe, la formación de Nero e Hilario Ulloa, con un holgado 11 a 4.

Pablo (primer plano) comparte La Irenita con su sobrino Matías Mac Donough (h.); uno de sus objetivos es compartir la Triple Corona con 'Vizcacha', en quien ve buen futuro deportivo. Hernán Zenteno - La Nación

-¿Cómo ves al equipo en el Abierto del Jockey?

-Este torneo nos sirve para hacer jugar un poco los caballos, ver qué se puede aportar a la clasificación –que empezará dentro de unos días– e ir poniéndonos a punto nosotros. El objetivo final no es tener un gran Abierto del Jockey: es más que nada la posibilidad de medirse, medir los caballos e ir tomando el ritmo del polo argentino.

Mac Donough y sus nuevos compañeros en la aventura de la clasificación no hablaron entre sí en cuanto a la continuidad del equipo en el tiempo. Quieren ir de a poco. Cumpliendo objetivos y viendo cómo se desenvuelven en la cancha. “Veo que no me quedan tantos años, que son cada vez menos. Y mirando hacia el horizonte te digo que me divertiría mucho jugar con mis hijos. Cualquier tipo de polo, el que pueda. La motivación viene por ese lado. Hoy me motiva jugar con Vizcacha. Estoy feliz de hacerlo con él y con un equipo que me divierte mucho”, concluye quien conquistó 13 veces el máximo campeonato de polo en el mundo y que ahora, aun conservando el máximo handicap posible, aspira a clasificarse para protagonizarlo.

Las formaciones en la final de Jockey