Atlético Mineiro y RB Bragantino empataron 2-2 por la Copa Sudamericana 2026

Atlético Mineiro y RB Bragantino empataron 2-2 en un partido correspondiente a la fecha de grupo los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026. Firmaron tablas en el estadio Arena MRV, en una nueva jornada de la copa. Para Atlético Mineiro los goles fueron marcados por de Andrade Barberan, Cuello, mientras que para RB Bragantino los goles fueron anotados por dos Santos Rodrigues, Colcenti Antunes. "

La ficha completa del partido, con formaciones, incidencias y el resumen de las jugadas destacadas ya está disponible en canchallena.com.