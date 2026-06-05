Bulgaria empató 2-2 con Moldavia, en un amistoso internacional 2026

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Repartieron puntos en un encuentro correspondiente a la jornada 1 del campeonato de primera división de la Internationals; los detalles que hay que saber
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El encuentro se disputó el 5 de junio de 2026 a las 14.02 en el Stadionul Zimbru, con el arbitraje de Tural Qurbanov. Fue un duelo intenso que finalizó con un marcador de 2-2 entre Moldavia y Bulgaria.
El desarrollo del encuentro y los goleadores
El marcador se abrió a los 23 minutos, cuando Georgi Rusev marcó el primer gol para la visita tras una asistencia de Borislav Tsonev. En la segunda mitad, la reacción local llegó a los 60 minutos con un gol de Victor Bogaciuc, tras una asistencia de Victor Stîna. Posteriormente, a los 76 minutos, Marin Petkov volvió a poner en ventaja a Bulgaria, aprovechando una asistencia de Patrik-Gabriel Galchev. Sin embargo, sobre el final, a los 85 minutos, Vladislav Baboglo selló la igualdad definitiva para los locales. Ambos técnicos plantearon esquemas tácticos distintos, con Moldavia utilizando un 5-3-2 y Bulgaria optando por un 4-3-3.
Disciplina y cambios en el juego
El partido estuvo marcado por una alta carga de faltas y constantes modificaciones tácticas por parte de ambos entrenadores para refrescar sus alineaciones. Entre las incidencias disciplinarias se destacaron las tarjetas amarillas recibidas por los jugadores locales Petru Popescu, Teodor Lungu y Dan Puscas, mientras que por el lado búlgaro fueron amonestados Dimitar Velkovski y otro futbolista no identificado durante el segundo tiempo.
Resumen de las sustituciones
Debido a la naturaleza del amistoso, los entrenadores realizaron numerosos cambios para probar variantes:
- A los 45 minutos, Moldavia movió el banco: ingresaron Stefan Bîtca, Sergiu Perciun y Victor Stîna.
- A los 56 minutos, Bulgaria respondió con los ingresos de Martin Minchev, Marin Petkov y Patrik-Gabriel Galchev.
- Hacia el tramo final, ambos equipos agotaron sus variantes buscando el desnivel, destacándose los múltiples cambios simultáneos de Moldavia al minuto 84 y de Bulgaria al 88.
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