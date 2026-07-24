Un organismo internacional advirtió sobre posibles irregularidades en dos partidos de España durante el Mundial 2026

El Grupo de Copenhague —una red internacional independiente que se dedica a la detección, sanción y prevención de la manipulación de competiciones deportivas— advirtió sobre una serie de irregularidades relacionadas a las apuestas deportivas en diversos partidos del Mundial 2026 entre los que se destacan dos encuentros protagonizados por España, la selección que terminó coronándose con el título.

Las conclusiones del organismo internacional surgen de su operación de control de la integridad en los 104 partidos del torneo.

Si bien el informe completo aún no se publicó, el Consejo de Europa difundió un resumen de sus conclusiones, señaló The Athletic, la sección deportiva del diario norteamericano The New York Times.

Según fuentes familiarizadas con el reporte, entre los avisos para informar sobre posibles irregularidades figuraban el retraso de tres minutos y medio del equipo del Árbitro Asistente de Video (VAR) para anular un gol de Ferran Torres de España en la victoria por 4-0 sobre Arabia Saudita y la recepción de US$4,8 millones en apuestas por parte de Polymarket -el mercado de predicciones estadounidense basado en criptomonedas-, a que España no derrotaría a Cabo Verde en su partido de la fase de grupos, que terminó empardado en cero.

España se coronó campeón luego de vencer a la Argentina por 1 a 0 FLORENCIA TAN JUN - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Además, el medio estadounidense detalló que la tercera situación en discordia y ahora bajo análisis fue la tarjeta roja mostrada a Themba Zwane, de Sudáfrica, en el minuto 84 del partido inaugural de su selección en el torneo contra México.

Por otra parte, los hallazgos también revelaron cómo Polymarket abrió un mercado el 2 de julio preguntando: “¿Jugará Folarin Balogun contra Bélgica?”. Esto ocurrió el mismo día en que el delantero estadounidense recibió una tarjeta roja contra Bosnia y Herzegovina en la fase de 16avos de final.

Setenta y dos horas más tarde, el Comité Disciplinario de la FIFA confirmó que, tras la suspensión de su sanción, Balogun estaría disponible para jugar. El informe del Grupo de Copenhague indicaba que no se abrieron otros mercados similares para los otros 14 jugadores que recibieron una tarjeta roja durante el torneo, ninguno de los cuales vio suspendida su sanción.

El Grupo de Copenhague, que opera bajo el Convenio Macolin del Consejo de Europa, un tratado multilateral que busca abordar el amaño de partidos mediante la modificación del derecho internacional, declaró haber enviado una solicitud oficial a la FIFA para que le proporcione una explicación por escrito sobre el caso Balogun.

En este sentido, el Grupo de Trabajo de Integridad de la FIFA publicó este martes sus conclusiones, en las que informaba de que “no se había identificado ninguna actividad de apuestas sospechosa ni indicios de manipulación de partidos en relación con ningún encuentro” a lo largo de todo el Mundial 2026.

Pese a esta actualización, el Grupo de Copenhague detalló que se habían emitido siete “avisos amarillos” en el marco de su propio seguimiento de la Copa del Mundo. Según la definición del ente, estos avisos se señalan debido a “varios indicios diferentes de irregularidades” que pueden incluir “fluctuaciones inexplicables en las probabilidades, rumores en las redes sociales o información de la fuente”.

El grupo clasifica los eventos en función de cuatro categorías codificadas por colores: verde (normal), amarillo (alerta ligeramente aumentada), naranja (alerta aumentada) y rojo (alerta máxima).

Sobre las apuestas totales durante la competición deportiva que se desarrolló entre Estados Unidos, México y Canadá, el Grupo de Copenhague estima que se jugaron US$240.000 millones durante el Mundial, casi el doble que en la Copa del Mundo Qatar 2022.