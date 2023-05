Camino al Mundial Sub 20 2023: los jugadores de gran rendimiento que se quedaron afuera

escuchar

El Mundial Sub 20 que se jugará en la Argentina del 20 de mayo al 11 de junio no tendrá a todos los mejores futbolistas menores de 20 años del planeta. Y no se trata de una lluvia de lesionados, sino de la negativa de clubes de ceder a sus jugadores porque no tienen obligación a raíz de que el torneo no está en el calendario de la Federación Internacional de Fútbol (FIFA). Selecciones como la albiceleste, Brasil, Francia, Italia, Inglaterra y Uruguay son las que más padecen las ausencias, aunque tienen material para ser protagonistas y pelear el título.

Si bien nunca la FIFA incluyó a la Copa del Mundo en su cronograma, desde la edición 2015 se realiza a partir de la tercera semana de mayo y coincide con el cierre de la temporada en Europa y el pleno curso de la misma en Sudamérica. Entre 1997 y 2013 la cita ecuménica tuvo lugar en junio y julio, meses en los que se hace el receso.

Facundo Buonanotte jugó el Sudamericano Sub 20 con la Argentina, pero ahora no fue cedido @officialbhafc ️

En la edición 2023 del Mundial Sub 20 no estarán jugadores que brillan en grandes clubes y son llamados a ser estrellas en el futuro como Vítor Roque, Garnacho, Warren Zaire-Emery, Rico Lewis y Willy Gnonto, por mencionar algunos. Sus no presencias le bajarán la calidad a un torneo cuyo anfitrión inicial era Indonesia, pero la entidad que conduce Gianni Infantino le quitó la sede por problemas diplomáticos con Israel y se la otorgó a la Argentina, que no se había clasificado.

Figuras que no estarán en el Mundial Sub 20

Vítor Roque (Brasil): fue la gran figura de la Canarinha en el Sudamericano de Colombia que se consagró campeón y uno de los goleadores del torneo y su equipo con seis festejos, la misma cantidad que Andrey Santos. Athletico Paranaense no lo cedió para la cita ecuménica porque lo necesita para el Brasileirao y la Copa Libertadores 2023. Lleva 17 cotejos con siete tantos y tres asistencias en el año.

Vitor Roque fue uno de los goleadores de Brasil en el Sudamericano Sub 20 de Colombia

Mathys Tel (Francia): el combinado galo tiene casi 30 bajas para la cita ecuménica y una de ellas es el delantero de Bayern Munich que acumula cinco goles en la Bundesliga en curso. En total disputó 26 partidos y cinco de ellos fueron en la Champions League.

el combinado galo tiene casi 30 bajas para la cita ecuménica y una de ellas es el delantero de Bayern Munich que acumula cinco goles en la Bundesliga en curso. En total disputó 26 partidos y cinco de ellos fueron en la Champions League. Warren Zaire-Emery (Francia): compañero de Lionel Messi en PSG, con apenas 17 años tuvo protagonismo en el conjunto de Christophe Galtier y no fue cedido a pesar de que su equipo solo tiene por delante tres partidos en la Ligue 1 y, con nueve puntos, en juego, le lleva seis a su inmediato perseguidor -Lens- y está a un paso del título. Aunque no es habitual titular, disputó 28 encuentros en la temporada y anotó dos goles.

Manchester United no cedió a Alejandro Garnacho porque tiene partidos importantes ap - AP

Rico Lewis (Inglaterra): el lateral derecho de Manchester City lleva 20 encuentros y un gol en la temporada. Aunque su equipo tiene por delante un mes cargado de partidos trascendentales por la Champions League, la Premier League y la final de la FA Cup, casi no tiene participación y aún así el DT Josep Guardiola le impidió ser parte de la selección de Inglaterra.

Elye Wahi es uno de los goleadores de la Ligue 1 de Francia con 17 goles, dos más que Messi OLIVIER CHASSIGNOLE - AFP

Willy Gnonto (Italia): Leeds United marcha penúltimo en la Premier League y está descendiendo a falta de tres fechas para concluir el fixture y necesita del delantero que aportó dos tantos en 22 encuentros. En total, en la temporada lleva 35 cotejos con cinco anotaciones.

Leeds United marcha penúltimo en la Premier League y está descendiendo a falta de tres fechas para concluir el fixture y necesita del delantero que aportó dos tantos en 22 encuentros. En total, en la temporada lleva 35 cotejos con cinco anotaciones. Facundo Buonanotte (Argentina): el mediocampista de Brighton integró el plantel del combinado nacional en el Sudamericano pero se lesionó en el primer partido y no volvió a tener minutos. Si bien el club inglés aceptó cederlo para la Copa del Mundo, era con el campeonato ya comenzado y Javier Mascherano eligió a otro jugador. En las Gaviotas acumula 10 encuentros con un tanto y una asistencia.

Álvaro Rodríguez pudo jugar el Sudamericano Sub 20 con Uruguay, pero no estará en el Mundial PIERRE-PHILIPPE MARCOU - AFP

