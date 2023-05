Mundial Sub 20: quiénes son las figuras que faltarán por el “no” de sus clubes y cómo queda Argentina entre los favoritos

escuchar

Antes de definir el plantel de la selección argentina para el Mundial Sub 20, el director técnico Javier Mascherano emprendió un viaje por Europa para convencer a los directivos de varios clubes del Viejo Continente de ceder a tres jugadores importantes para el equipo: Facundo Buonanotte, Alejandro Garnacho y Nicolás Paz. Esas charlas no tuvieron éxito, ya que ninguno de los tres jugadores apareció en la lista de convocados, pero sí darán el presente otros que se destacan en varios de los clubes más importantes del mundo, como Luka Romero, Máximo Perrone, Matías Soulé y Valentín Carboni. Además, el entrenador tiene a disposición a todos los talentos de la Liga Profesional.

Las demás selecciones no corrieron la misma suerte. La gran mayoría de las estrellas elegibles para disputar la Copa del Mundo no podrá formar parte, como consecuencia de que FIFA no obliga a los clubes a permitir que sus futbolistas viajen a la Argentina. Esto se debe a que el torneo no es de clase “A” ni se lo jugará durante una ventana internacional (el Mundial tendrá lugar entre el 20 de mayo y el 11 de junio), y los dirigentes los consideran fundamentales para los partidos que definirán sus temporadas.

La de Alejandro Garnacho es la ausencia más trascendente de la selección argentina en el Mundial Sub 20, pero otros equipos también sufrieron importantes bajas por la negativa de los clubes.

No siempre fue así. Aunque el máximo ente regulador del fútbol nunca obligó a que todos los futbolistas convocables fueran cedidos para el Mundial Sub 20, hubo un cambio fundamental que complicó el panorama. Entre 1997 y 2013 el torneo habitualmente se llevó a cabo entre junio y julio, lapso de pretemporada europea. Al no tener ninguna competencia importante por afrontar pronto ni presiones para contar con su plantel completo, los clubes tenían muchas menos reservas para liberar futbolistas.

Esto cambió en 2015, cuando la competencia pasó a tener lugar a partir de la tercera semana de mayo. Desde entonces, la reticencia a facilitar a las estrellas juveniles aumentó notablemente, y así como a Turquía 2013 viajaron Paul Pogba, Harry Kane y Josema Giménez, lo mejor que tuvo para ofrecer el Mundial de Nueva Zelanda se circunscribió a Hirving “Chucky” Lozano, Sergej Milinkovic-Savic y Gabriel Jesus. La historia se repitió en las siguientes versiones del Mundial, que paulatinamente dejó de ser el escenario para los mejores del futuro que supo ser.

Warren Zaire-Emery, de sostenido rodaje en PSG en esta temporada, no puede viajar a Argentina para el Mundial Sub 20. PASCAL GUYOT - AFP

Esta Copa del Mundo está lejos de ser la excepción. La mayoría de las federaciones que formarán parte tuvo discusiones muy similares a las de Mascherano para llegar a la Argentina 2023 con el plantel más fuerte posible, pero los resultados fueron igual de fallidos. Y el calibre del talento que quedó marginado comenzó a vislumbrarse a medida que fueron publicadas las nóminas definitivas, de calidad mucho menor al potencial que eslos países realmente tienen.

Brasil, sin sus figuras del Sudamericano

En relación con sus contrincantes europeos, Brasil estuvo menos afectado por las negativas de los clubes, dado que podrá contar con el capitán Andrey Santos, Robert Renan y Marlon Gomes, todos importantes en la conquista del Sudamericano, en enero. Sin embargo, las bajas que sufre el equipo al que dirige Ramon Menezes son de mucho peso: Paranaense no cedió a la figura indiscutida de aquel torneo, Vitor Roque, y Corinthians intervino para que Pedrinho fuera retirado de la lista original. Eso se suma a las ausencias previamente confirmadas de Endrick, estrella juvenil de Palmeiras, y de Vinícius Tobías, de Real Madrid, que tampoco habían protagonizado el certamen eliminatorio; en su lugar estará el extremo de Arsenal Marquinhos.

Al igual que en el Sudamericano, Palmeiras se puso firme y el brasileño Endrick tampoco disputará la Copa del Mundo. FABIO MENOTTI

Las 28 negativas de Francia

Considerando la vasta cantidad de jugadores prometedores que viene desarrollando el fútbol francés en los últimos años, ayudado por sus instalaciones de primer nivel en el centro de entrenamiento de Clairefontaine, era lógico pensar que Francia se posicionaría como uno de los grandes candidatos. No obstante, el seleccionador Landry Chauvin la tuvo sumamente complicada para convencer a los clubes de la Ligue 1 de entregarles futbolistas, y según informó el diario L’Equipe, nada menos que 28 nombres debieron ser descartados por este motivo.

Como consecuencia, Les Bleuets serán un plantel muy diezmado respecto al que pudo ser, sin figuras como el mediapunta de Lyon Rayan Cherki, el volante de PSG Warren Zaire-Emery, el delantero de Bayern Mathys Tel, el goleador de Montpellier Elye Wahi y el defensor lateral Malo Gusto, comprado recientemente por Chelsea. Como consecuencia, los convocados tienen escasa experiencia en la primera división, salvo excepciones, como el delantero de Lille Alan Virginius y el extremo de Troyes Wilson Odobert.

Elye Wahi, que recientemente marcó cuatro goles para Montpellier contra Lyon, es otra de las figuras que faltarán en Argentina 2023. OLIVIER CHASSIGNOLE - AFP

Inglaterra, condicionada

En principio, el seleccionado al que prepara Ian Foster no tuvo las mismas dificultades que otros para reclutar jugadores. Recibió negativas por Rico Lewis, de Manchester City; Lewis Hall, de Chelsea, y Samuel Iling-Junior, de Juventus, pero de todos modos podrá contar con la gran mayoría de los futbolistas con los que pensaba jugar, incluidos algunos de experiencia en la Premier League, como Carney Chukwuemeka, de Chelsea; Liam Delap, de Manchester City; Dane Scarlett, de Tottenham Hotspur, y Samuel Edozie, de Southampton.

De todos modos, otros estarán seriamente condicionados. Se trata de Callum Doyle, Ronnie Edwards, Brooke Norton-Cuffy y Aaron Ramsey, que no podrán viajar a la Argentina ahora sino que deberán competir primero en los playoffs de ascenso de sus respectivos equipos, Coventry City, Middlesbrough (de la liga Championship, la segunda categoría) y Peterborough United (League One, la tercera). Dependiendo del éxito de sus campañas, es posible que algunos de ellos se pierdan toda la etapa de grupos del Mundial, dado que las finales por el ascenso se desarrollarían el 27 y el 29 de mayo.

Samuel Iling-Junior, que cosecha minutos regularmente en Juventus, fue vetado por el club italiano para sumarse a la convocatoria de Inglaterra.

Otros grandes ausentes

Entre las potencias, Italia es otra de las grandes afectadas por las negativas de los clubes, que no entregaron a Willy Gnonto, de Leeds United; Fabio Miretti, de Juventus, y Giorgio Scalvini, de Atalanta. El plantel contiene a varios futbolistas que actúan en el fútbol de ascenso local y algunos más destacados, como Cesare Casadei, de Chelsea, y Simone Pafundi, de Udinese.

También Estados Unidos se ve mermado, dadas las ausencias de Paxten Aaronson, de Eintracht Frankfurt, y Brian Gutiérrez, de Chicago Fire, pero consiguió el sí por algunas piezas importantes, como el arquero de Chelsea Gabriel Slonina, el defensor de Hoffenheim Justin Che y la figura de San Jose Earthquakes, Cade Cowell.

Uruguay, por su parte, consiguió mantener gran parte del plantel que hizo una buena labor en el Sudamericano, incluyidos al capitán Facundo Díaz, Ignacio Sosa y Nicolás Siri, pero de todas maneras tendrá entre los ausentes a Renzo Sánchez, de Nacional, y Álvaro Rodríguez, vetado por Real Madrid al igual que Vinícius en Brasil y Paz en la Argentina.

Álvaro Rodríguez representó a Uruguay en el Sudamericano, pero Real Madrid no le permitió integrarse a la Celeste para el Mundial. PIERRE-PHILIPPE MARCOU - AFP

Las no concurrencias de Paz, Buonanotte y Garnacho son sensibles para el conjunto dirigido por Mascherano, en particular tratándose de jugadores cuyo perfil escasea en el plantel argentino. Sin embargo, si se considera cómo los demás favoritos para la Copa del Mundo lidiaron con el mismo problema, la de AFA, al fin de cuentas, es una de las nóminas más fuertes y de mayor experiencia en primera división del torneo. La responsabilidad del cuerpo técnico es exprimir al máximo el potencial que aparenta esta ventaja en un campeonato que, como sea, resultará sumamente desafiante.