Celta de Vigo venció 5-0 a Racing de Santander, por la Liga de España

El encuentro se disputó el 19 de septiembre de 2026 a las 13.30 en el Estadio Abanca-Balaídos, con arbitraje de Ricardo de Burgos Bengoetxea. En una demostración de contundencia, Celta de Vigo superó ampliamente a Racing de Santander por 5-0. A los 32 minutos, Hugo, González marcó el primer gol tras un penal. Posteriormente, a los 43 minutos, Moriba, Kourouma Kourouma marcó el segundo gol tras asistencia de Miguel, Román. Ya en la segunda mitad, a los 69 minutos, Miguel, Román marcó el tercer gol. Finalmente, Pablo, Durán selló la goleada con un doblete: a los 78 minutos marcó el cuarto gol tras asistencia de Hugo, Álvarez y, a los 92 minutos, marcó el quinto gol tras asistencia de Hugo, Álvarez.

Desarrollo táctico y cambios clave

El esquema elegido por los entrenadores mostró una diferencia clara en la ejecución: Celta de Vigo se presentó con un 3-4-3, mientras que Racing de Santander optó por un 4-1-4-1. El compromiso estuvo marcado por la indisciplina del equipo visitante, que recibió múltiples tarjetas amarillas hacia el final del encuentro, incluyendo amonestaciones para Yassir, Zabiri, Jeanuël, Belocian, Pablo, Ramón, Sergio, Canales e Iñigo, Vicente. Por el lado del local, el entrenador realizó movimientos estratégicos desde el inicio de la segunda mitad: a los 45 minutos ingresaron Pablo, Durán por Hugo, González y Sergio, Carreira por Javi, Rueda, cambios que resultaron determinantes para el volumen ofensivo exhibido posteriormente.

Análisis estadístico

A pesar de que Racing de Santander tuvo una mayor posesión del balón con el 58,8% frente al 41,2% del Celta de Vigo, la efectividad fue marcadamente superior en el conjunto local. El equipo ganador disparó en 13 ocasiones, logrando 9 tiros a puerta, lo que refleja su alta eficacia frente al arco. Por su parte, la visita intentó 11 disparos, pero solo 5 fueron dirigidos entre los tres palos. Ambos equipos ejecutaron la misma cantidad de tiros de esquina, con 3 cada uno.

El resumen del enfrentamiento

En síntesis, Celta de Vigo cerró una jornada perfecta ante su público en la jornada 7 de la Liga de España. El resultado de 5-0 dejó sin respuesta a un Racing de Santander que no pudo capitalizar la tenencia de la pelota y sufrió las embestidas constantes del conjunto local. La figura de Pablo, Durán, autor de dos de los cinco tantos del encuentro, fue clave para cerrar una victoria contundente que permite a los locales consolidar su propuesta futbolística en el campeonato.

Celta de Vigo venció por 5-0 a Racing de Santander como Home, en un partido correspondiente a la fecha 7 de la Liga de España 2026. Para Celta de Vigo los goles fueron marcados por {'player_id': 'p492900', 'player_name': 'Hugo, González', 'minute': '32', 'period': 'FirstHalf', 'type': 'Penalty', 'assist_player_id': '', 'assist_player_name': ''} , {'player_id': 'p465689', 'player_name': 'Moriba, Kourouma Kourouma', 'minute': '43', 'period': 'FirstHalf', 'type': 'Goal', 'assist_player_id': 'p602479', 'assist_player_name': 'Miguel, Román'} , {'player_id': 'p602479', 'player_name': 'Miguel, Román', 'minute': '69', 'period': 'SecondHalf', 'type': 'Goal', 'assist_player_id': '', 'assist_player_name': ''} , {'player_id': 'p597355', 'player_name': 'Pablo, Durán', 'minute': '78', 'period': 'SecondHalf', 'type': 'Goal', 'assist_player_id': 'p550566', 'assist_player_name': 'Hugo, Álvarez'} , {'player_id': 'p597355', 'player_name': 'Pablo, Durán', 'minute': '92', 'period': 'SecondHalf', 'type': 'Goal', 'assist_player_id': 'p550566', 'assist_player_name': 'Hugo, Álvarez'} . El cotejo se disputó en el estadio Estadio Abanca-Balaídos, en una nueva jornada del fútbol español. El cotejo se disputó en el estadio Estadio Abanca-Balaídos, en una nueva jornada del fútbol español.

Con este resultado, Celta de Vigo suma 7 puntos, ubicándose en la 11 posición, mientras que Racing de Santander tiene 7 unidades, en la 14 posición en la tabla. La ficha completa del partido, con formaciones, incidencias y el resumen de las jugadas destacadas ya está disponible en canchallena.com.

Así están Celta de Vigo y Racing de Santander en la tabla de posiciones, tras la fecha 7

Cómo se disputa la primera división del fútbol español en 2026

LaLiga se disputa con 20 equipos de toda España en un sistema de todos contra todos. Cada club se enfrenta a los demás en dos ocasiones —una como local y otra como visitante— a lo largo de las 38 jornadas que componen la temporada. El calendario se define por sorteo antes del inicio del torneo, y los puntos se asignan de manera tradicional: tres por victoria, uno por empate y ninguno en caso de derrota. La posición final de los equipos en la tabla determina tanto los títulos como los descensos y las clasificaciones a competiciones europeas.

El equipo que finaliza en el primer puesto es consagrado campeón de LaLiga. Los tres últimos descienden a Segunda División y sus plazas son ocupadas por los tres equipos ascendidos. Además, los dos mejores equipos de LaLiga que no lleguen a la final de la Copa del Rey se clasifican automáticamente a la Supercopa de España de la temporada siguiente.

Cómo es la clasificación a las Copas europeas 2026

España cuenta con siete plazas para los torneos de clubes de la UEFA en la temporada siguiente. Los cuatro primeros clasificados de LaLiga acceden a la Liga de Campeones. El quinto puesto y el campeón de la Copa del Rey se clasifican a la Liga Europa. El sexto equipo en la tabla obtiene una plaza en la cuarta ronda previa de la Liga Conferencia.

¿Esta distribución se puede modificar? Sí. Por ejemplo, si el campeón de la Copa del Rey termina entre los cinco primeros de la liga, su plaza en la Europa League pasa al sexto, y el séptimo obtiene la plaza para la Conference League. Si el campeón de la Copa finaliza en sexta posición, conserva el cupo de Copa por ser más valioso, y el séptimo accede a la Conference.

Por su parte, si un equipo español gana una competición europea, obtiene una plaza en la edición siguiente del torneo que ganó o de un nivel superior. En ese caso, solo puede conservar una plaza europea, priorizando la de mayor nivel, y se pierde el derecho a utilizar la otra. Finalmente, si la RFEF se ubica entre las dos federaciones con mejor coeficiente UEFA, recibe una plaza adicional para la próxima Champions League, que se asigna al equipo mejor ubicado en LaLiga que no haya clasificado por otro medio. Esta condición puede alterar toda la distribución de plazas europea.