Columbus Crew venció 2-0 a FC Cincinnati, por la MLS

En un encuentro disputado el 18 de octubre de 2026 a las 18.00 en el TQL Stadium, el equipo de Columbus Crew logró una victoria sólida frente a FC Cincinnati. El compromiso, correspondiente a la jornada 31 de la MLS, contó con el arbitraje de Drew Fischer.

El marcador se abrió a los 22 minutos, cuando Gonzalo Tapia marcó el primer gol tras una precisa asistencia de Brais Méndez. Ya en la segunda mitad, a los 54 minutos, Taha Habroune amplió la ventaja para Columbus Crew después de recibir una asistencia de Gonzalo Tapia, quien se destacó como la figura del encuentro. Durante el desarrollo del partido, FC Cincinnati sufrió una temprana baja por lesión a los 18 minutos, cuando Nick Hagglund debió reemplazar a Julián Malatini.

El trámite del juego estuvo marcado por la disciplina táctica y algunas fricciones. En la primera parte, vieron la tarjeta amarilla Samuel Gidi y Teenage Hadebe por el lado de FC Cincinnati, mientras que André Filipe Tavares Gomes fue amonestado para el conjunto visitante. Sobre el cierre del cotejo, Dylan Chambost también recibió la cartulina amarilla.

Ambos entrenadores buscaron variantes para modificar el ritmo del juego. Columbus Crew realizó múltiples ajustes tácticos en el complemento, incluyendo el ingreso de Jamal Thiaré, Eric Bailly y Lautaro Giaccone, con el objetivo de asegurar el resultado. Por su parte, FC Cincinnati también movió el banco con los ingresos de Ender Echenique, Kenji Mboma Dem y Gerardo Valenzuela, aunque no logró vulnerar la defensa rival.