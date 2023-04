Cómo ver a Argentina en la Billie Jean King Cup de tenis, por un lugar en los Playoffs 2023

escuchar

Desde este martes la selección argentina femenina de tenis compite en la Zona Americana del Grupo I de la Billie Jean King Cup en Cúcuta, Colombia, con el objetivo de clasificar a los Playoffs 2023, instancia en la que cayó ante Brasil en noviembre del año pasado en Tucumán. También participan el local Perú, Chile, Bolivia y Guatemala.

El torneo se desarrolla hasta el sábado en canchas de polvo de ladrillo de la la Corporación Recreativa Tennis Golf Club. Todos los partidos se transmite en vivo por la plataforma digital TyC Sports Play, para la cual se requiere suscribirse y ser cliente de un cableoperador. En cada jornada la actividad inicia a las 12 (hora argentina) y se disputa de a una serie por vez en tres turnos. En el debut contra Guatemala, el equipo capitaneado por Mercedes Paz tiene asignado el último lugar por lo que sale a escena luego de Chile vs. Perú y Colombia vs. Bolivia.

Los seis países se enfrentan todos contra todos a una rueda, por lo que que cada uno tiene por delante cinco series. Las mismas son al mejor de tres partidos, con dos singles y un dobles. Concluido el fixture, los dos primeros clasificarán a los Playoffs 2023 de la Billie Jean King Cup en la que seguirán compitiendo para acceder a los Qualifiers 2024. El quinto y sexto, en contrapartida, descenderán al Grupo II de la Zona Americana.

La selección argentina para competir en el Grupo I de la Zona Americana de la Billie Jean King Cup AAT

La Argentina tiene bajas de peso como las de Nadia Podoroska y María Lourdes Carlé. La primera privilegió el circuito de la WTA mientras que la segunda está lesionada. No fue tenida en cuenta Paula Ormaechea. Así, el plantel lo conforman las pergaminenses Julia Riera y Berta Bonardi; la porteña Martina Capurro Taborda y la bonaerense Guillermina Naya, quien regresa al conjunto tras dos años.

“Argentina va a ir por todo. Por ranking y localía, Colombia parece ser el rival a vencer, pero hay que encarar todas las series con mucho respeto hacia las rivales. No importa el ranking, no es opción relajarse”, expresó Riera, de 20 años, en la previa al debut vs. Guatemala este martes desde las 12 (hora argentina). Luego el equipo argentino enfrentará sucesivamente a las rivales bolivianas, chilenas, peruanas y colombianas.

Mercedes Paz no cuenta con Nadia Podoroska ni Lourdes Carlé para competir en Colombia Prensa AAT

Fixture de la Billie Jean King Cup

*Cada jornada inicia a las 12 (hora argentina).

Fecha 1 - Martes 11 de abril

Chile vs. Perú.

Colombia vs. Bolivia.

Argentina vs. Guatemala.

Fecha 2 - Miércoles 12 de abril

Argentina vs. Bolivia.

Colombia vs. Perú.

Guatemala vs. Chile.

Fecha 3 - Jueves 13 de abril

Argentina vs. Chile.

Colombia vs. Guatemala.

Bolivia vs. Perú.

Fecha 4 - Viernes 14 de abril

Argentina vs. Perú.

Colombia vs. Chile.

Bolivia vs. Guatemala.

Fecha 5 - Sábado 15 de abril

Argentina vs. Colombia.

Chile vs. Bolivia.

Perú vs. Guatemala.

LA NACION

