Argentina sumó en Bratislava, República Checa, su tercera decepción consecutiva en los playoffs para ascender al Grupo Mundial de la Billie Jean King Cup, la competición femenina por equipos. La derrota por 3-1 sobre una superficie “dura, pero jugable”, según las propias tenistas, se suma las caídas ante Kazajistán, en Córdoba (2021) y frente a Brasil en Tucumán (2022). El equipo albiceleste volverá a competir en la Zona Americana el año próximo.

En la previa, Eslovaquia era favorita. Pero una vez que las argentinas estuvieron en Bratislava, sede de la serie, la historia fue diferente. La superficie, dura, bajo techo, fue lenta. dicho por las propias protagonistas. Se tornó muy jugable. Las pelotas se agrandaban con el correr de los puntos. No era una dificultad. Y la single 1 de los eslovacos, Karolina Schmiedlova (71 del ránking mundial) no tuvo peso: el primer día perdió con Julia Riera y este sábado directamente no jugó porque acusó una lesión.

Julia Riera, lo mejor del equipo argentino que cayó ante República Checa en Bratislava, por el playoff de ascenso en la Billie Jean King Cup Prensa AAT / stz.sk

En ese contexto, la gran decepción argentina fue Nadia Podoroska. La rosarina de 26 años perdió el primer día contra el single 2 de Eslovaquia, Viktoria Hruncakova, y este sábado cayó contra Renata Jamrichova, una muy buena jugadora juvenil que es número 3 del mundo junior, con un puñado de partidos profesionales. De apenas 16 años, la pasó por arriba: fue 6-1 y 6-4 para la local.

Después jugó Riera, que fue lo más destacado del fin de semana. El viernes venció a Schmiedlova por un doble 7-5 y este sábado arrancó ganando ante Hruncakova, pero la eslovaca se recuperó y Argentina terminó perdiendo. Así, la Argentina desciende otra vez a la Zona Americana y allí jugará el año que viene.

Mercedes Paz, capitana del equipo argentino que perdió en Bratislava ante República Checa por la Billie Jean King Cup Prensa AAT / stz.sk

“Creo que teníamos equipo para ganar estos playoffs”, dijo Podoroska tras la derrota en tierras eslovacas. Y agregó: “No se nos viene dando en las últimas ocasiones. Hicimos todo lo que estuvo a nuestro alcance para estar en el mejor nivel. Con respecto a mis partidos, el primero fue bueno para mí. Ella lo termina ganando porque sube bastante el nivel. Pero creo que jugué bien. Hoy, no. Por ahí me superó un poco la situación, la circunstancia. No pude poner mi mejor tenis. Ella jugó suelta e hizo lo que tenía que hacer. No estoy nada contenta con mi nivel de hoy ”, se sinceró la número 78 del ranking mundial.

Podoroska continuó el análisis de su partido de este sábado ante la jovencísima Jamrichova: “Me costó ese primer set (lo perdió por 6-1) y en el segundo empecé a jugar mejor. No pude aprovechar las chances que tuve. Fallé muchas bolas simples y no estoy conforme. No creo que haya una diferencia entre mi nivel en el circuito y en la Billie Jean King Cup. Sí es cierto que las últimas veces que jugué no pude ganar muchos partidos. Sí soy consciente de eso. Pero en cuanto al nivel, sacando el partido de hoy, creo que jugué con rivales muy duras, que también jugaron un buen tenis. Ayer se me escapó por poco, pero estoy contenta con ese nivel ”, estimó la tenista rosarina.

El festejo del equipo checo de tenis femenino luego de vencer a la Argentina en el playoff de ascenso de la Billie Jean King Cup en Bratislava Prensa AAT / stz.sk

Mercedes Paz, la capitana argentina, eligió un mensaje optimista pese a la derrota: “Veníamos con toda la ilusión de poder hacer una ‘argentineada’”, bromeó Mecha, con una sonrisa. La tucumana añadió: “Y era que sin ser favoritos, poder revertir el resultado. Estoy muy conforme, porque cada vez el equipo se va agrandando, en nivel, en profundidad. Hoy jugamos con un rival muy digno, fueron mejores. Pero las chicas dejaron todo. Y me encantó el profesionalismo, la buena onda. La verdad que fue una semana de mucho trabajo. Perdimos, pero aprendimos ”, se sinceró.

La serie tuvo un momento culminante: Riera había ganado el primer set y estaba quiebre arriba en el segundo ante Hruncakova. La posibilidad de que venciera en ese partido era cierta, por lo que todo podría definirse en el dobles. Paz, entonces, tenía que pensar en quiénes podrían jugar ese partido trascendental. En el caso de que se jugara, claro. “Sí, por momentos empecé a pensar y después me volví y dije: “Esto todavía no se acabó”. Así que por un lado empecé a pensar que la haga correr mucho, porque seguro que Hruncakova iba a jugar el dobles. Y después, bueno, me volví. Porque fue solo un momento muy cortito, que ella empezó a jugar muy bien. Ella cuando juega con el marcador abajo saca su mejor nivel. Juli tuvo dos oportunidades, que no las supo aprovechar, y este tipo de jugadoras no te dan muchas oportunidades más. La verdad es que se agrandó después de haber revertido ese momento. Aprender de esos detalles ”.

Lo mejor de la derrota de Julia Riera ante Viktoria Hruncakova

La capitana argentina también contó qué les dijo a las jugadoras tras la derrota y cómo las encontró en el vestuario: “Somos tenistas. No nos gusta perder. Estábamos tristes. Hubo llantos de tristeza. Pero yo estoy convencida de que estamos en el buen camino. Hoy somos fuertes en Sudamérica, sabemos que estamos cerca de ascender, quizás por eso son las lágrimas, porque nos sentimos que estamos cada vez más cerca. Pero todavía no se nos da. Un poco traté de abrir, como para ver si tenían algo que decir, que aprender. Yo estoy muy orgullosa de ellas porque dieron lo mejor que pudieron. A algunos les cuesta más, hay de todo. Pero son un equipo. Cinco años atrás era mucho más difícil armar un equipo. Hoy tenemos un gran equipo y estoy convencida de que ya se nos va a dar. Les dije que no busquemos. Lo vamos a encontrar sin buscarlo. Creo que por ahí viene el tema ”.

