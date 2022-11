Con quiénes juega la selección argentina en el Mundial Qatar 2022

escuchar

Desde el 1° de abril, cuando se realizó el sorteo del Mundial Qatar 20022, la selección argentina que conduce Lionel Scaloni tiene un primer foco (el de primera ronda), con tres fotos: Arabia Saudita, Polonia y México. Se trata de sus tres rivales de primera ronda, los iniciales escollos del conjunto nacional y a los que necesita superar si pretende avanzar y dar pelea en la Copa del Mundo.

Arabia Saudita será el oponente inicial, el del debut, el que los jugadores suelen definir como “el partido más duro”. No siempre por la jerarquía de quien está enfrente, sino porque no hay estreno que no suponga presión a la hora de sacarse el estigma del primer encuentro, para aflojar las emociones. Luego asumirá en sucesivo el cruce con los europeos y cerrarán el grupo C con la Tricolor, comandada técnicamente por el ex DT de la Argentina, Gerardo ‘Tata’ Martino.

Fixture de la selección argentina en el grupo C

Martes 22 de noviembre a las 7 vs. Arabia Saudita.

Sábado 26 de noviembre a las 16 vs. México.

Miércoles 30 de noviembre a las 16 vs. Polonia.

Si la Argentina se ubica en el primero o segundo puesto de la tabla de posiciones de su zona, avanzará a octavos de final y se cruzará contra rivales del grupo D en el que están Francia, Dinamarca, Túnez y Australia. Si accede como el mejor de su zona, las fechas de los compromisos de eliminación directa serían:

Octavos de final - sábado 3 de diciembre a las 16.

Cuartos de final - viernes 9 de diciembre a las 16.

Semifinal - martes 13 de diciembre a las 16.

Tercer y cuarto puesto - sábado 17 de diciembre a las 12.

Final - domingo 18 de diciembre a las 12.

Si avanza de ronda en el segundo lugar de su grupo, los siguientes partidos serían:

Octavos de final - domingo 4 de diciembre a las 12.

Cuartos de final - sábado 10 de diciembre a las 16.

Semifinal - miércoles 14 de diciembre a las 16.

Tercer y cuarto puesto - sábado 17 de diciembre a las 12.

Final - domingo 18 de diciembre a las 12.

Un compromiso extra

El 16 de noviembre, ya con el plantel definido (la fecha límite para entregar la lista de 26 es el 14), la Argentina tendrá un amistoso ante Emiratos Árabes Unidos, dirigido por Rodolfo Arruabarrena, desde las 12.30 (hora argentina) en el Estadio Mohamed Bin Zayed de Abu Dabi como parte de un acuerdo comercial de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) con su par del emirato. El elenco asiático se ubica en el 70° puesto del ranking de la FIFA. En las Eliminatorias quedó en el tercer puesto del grupo A por detrás de Irán y Corea del Sur y jugó un partido contra Australia (tercero del grupo B) para acceder al repechaje contra Perú, pero cayó por 2 a 1 y se despidió de su sueño mundialista.

