Cruzeiro venció 3-1 a Vitória, por el Brasileirao Serie A 2026

El encuentro se disputó el 20 de septiembre de 2026 a las 16.00 en el Estádio Manoel Barradas, con arbitraje de Matheus Delgado Candançan. En un compromiso vibrante correspondiente a la jornada 28 del Brasileirao Serie A, Cruzeiro logró una victoria fundamental frente a Vitória tras revertir el marcador inicial.

El desarrollo del juego comenzó favorable a los locales. A los 39 minutos, Carlos Renê de Sousa Ferreira abrió el marcador para Vitória tras una asistencia de Matheus Martins Fogaça de Paula. Sin embargo, tras el descanso, la visita ajustó piezas y cambió el rumbo del cotejo. A los 46 minutos, Keny Arroyo marcó el primer gol tras asistencia de Kaio Jorge Pinto Ramos. Posteriormente, a los 66 minutos, Lucas Villalba amplió la ventaja con un tanto asistido por Keny Arroyo, quien cerró una actuación estelar al asistir también el último gol del partido, anotado por Matheus Fellipe Costa Pereira a los 97 minutos.

Ambos equipos saltaron al campo de juego con un esquema táctico de 4-2-3-1, aunque la capacidad de reacción de Cruzeiro fue determinante en el complemento. El director técnico visitante optimizó sus variantes desde el banco, incluyendo el ingreso de Lucas Villalba a los 56 minutos, quien terminaría siendo clave en el resultado final.

En cuanto a las estadísticas, Vitória mostró una intención ofensiva constante con 21 tiros totales contra los 14 de su rival, pero la eficacia estuvo del lado de Cruzeiro, que acertó 5 disparos a puerta. La posesión final fue favorable al conjunto visitante con un 56,6%, frente al 43,4% del equipo local. El rigor físico fue una constante, derivando en amonestaciones para Jonathan de Jesus Alves, Gerson Santos da Silva y Felipe de Morais Barbosa Penna dos Santos por el lado de Cruzeiro.