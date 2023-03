Cuándo juega Barracas Central vs. Boca, por la Liga Profesional: día, hora y TV

escuchar

Boca atraviesa un momento de zozobra. A la salida del entrenador Hugo Ibarra, en el medio de la semana, que sacudió estanterías en sí misma, se le sumó la negativa de Gerardo ‘Tata’ Martino de asumir en el cargo, este jueves. Toda la ilusión del Consejo del Fútbol del club, encabezado por el vicepresidente Juan Román Riquelme, se centraba en la llegada del rosarino y ante el ‘no’, los tiempos urgen. Es que, el xeneize debe afrontar este sábado el partido correspondiente a la Liga Profesional de Fútbol (LPF), el torneo local y en medio de la semana próxima, el debut en la Copa Libertadores. La jugada de riesgo de sacar a Ibarra a pocos días de tamaños compromisos, sin alguien seguro a la vista, le pone más condimentos al encuentro de la fecha 9 ante Barracas, a las 15.30, como visitante.

El club de La Ribera está 14° en las posiciones y lo que es peor: no juega bien, no tiene una identidad a la vista, no está claro qué propone. Así, entre ausencias y egos en desequilibrio, encontrar a un conductor que sepa reencausar el barco del funcionamiento (Mariano Herrón quedó como interino), es tema central. Para ello, una victoria ante El Guapo, traería cierto alivio. Transmite en vivo Espn Premium.

En junio del año pasado, Boca venció como visitante al Guapo, por 3 a 1, por la Liga Profesional Mauro Alfieri - LA NACION

Boca perdió en su última presentación como local en La Bombonera por 3 a 2 ante Instituto de Córdoba, lo que terminó desatando la salida de Ibarra, por decisión de la dirigencia. El andar irregular llevó al Consejo a tomar la medida, que se concretó en la semana, luego del sorteo de Copa Libertadores, la gran obsesión del conjunto xeneize y Riquelme. Barracas, en tanto, viene de empatar 1 a 1 en Tucumán, frente a Atlético, en un recinto siempre complicado como es el José Fierro. Sin embargo, los conducidos por Rodolfo De Paoli tampoco gozan de ningún oasis: están 17 en la tabla.

Barracas Central vs. Boca Juniors: todo lo que hay que saber

Fecha 9 de la Liga Profesional 2022.

Día : Sábado 1° de abril.

: Sábado 1° de abril. Hora : 15.30.

: 15.30. Árbitro : Yael Falcón Pérez.

: Yael Falcón Pérez. Estadio : Claudio ‘Chiqui’ Tapia.

: Claudio ‘Chiqui’ Tapia. TV: ESPN Premium.

Hugo Ibarra y su cuerpo técnico se despidieron de los jugadores de Boca este miércoles Twitter

Un mes intenso para el xeneize

En abril el xeneize tiene previstos otros seis encuentros, cinco por la Liga Profesional 2023 y uno por la Copa Libertadores.

Tras los cotejos ante el Guapo y Monagas (equipo venezolano ante el que hará su estreno en el certamen continental), chocará sucesivamente contra Colón de Santa Fe, San Lorenzo y Estudiantes de La Plata en el plano local en día y horario a confirmar. El martes 18, en tanto, se presentará en La Bombonera por la Libertadores otra vez contra Deportivo Pereira de Colombia. Sus últimos partidos del cuarto mes del calendario serán contra Rosario Central de visitante y Racing de local.

Partidos de Boca en abril

Sábado 1° vs. Barracas Central (V) - Fecha 9 de la Liga Profesional 2023.

- Fecha 9 de la Liga Profesional 2023. Jueves 6 vs. Monagas de Venezuela (V) - Fecha 1 del grupo F de la Copa Libertadores 2023.

- Fecha 1 del grupo F de la Copa Libertadores 2023. Domingo 9 -estimado- vs. Colón de Santa Fe (L) - Fecha 10 de la Liga Profesional 2023.

- Fecha 10 de la Liga Profesional 2023. Miércoles 12 -estimado- vs. San Lorenzo (V) - Fecha 11 de la Liga Profesional 2023.

- Fecha 11 de la Liga Profesional 2023. Sábado 15 -estimado- vs. Estudiantes de La Plata (L) - Fecha 12 de la Liga Profesional 2023.

- Fecha 12 de la Liga Profesional 2023. Martes 18 vs. Deportivo Pereira de Colombia (L) - Fecha 2 del grupo F de la Copa Libertadores 2023.

- Fecha 2 del grupo F de la Copa Libertadores 2023. Domingo 23 -estimado- vs. Rosario Central (V) - Fecha 13 de la Liga Profesional 2023.

- Fecha 13 de la Liga Profesional 2023. Domingo 30 -estimado- vs. Racing (L) - Fecha 14 de la Liga Profesional 2023.

Sergio 'Chiquito' Romero es lo mejor de Boca en lo que va del año: el arquero se consolida Luciano Gonzalez

Así, Boca jugará ocho partidos en 30 días con un viaje a Venezuela entre medio y otro a Rosario. También tiene compromisos de suma dificultad y desgaste psicológico como lo son los de la Libertadores y los clásicos frente a San Lorenzo en el Nuevo Gasómetro y la Academia en el Alberto J. Armando.

Lo cierto es que el entrenador que asuma en el cargo recién tendrá una semana de trabajo completa sin partidos, para entrenar y ajustar detalles en el juego, tras el duelo frente a Rosario Central previsto para el 23 de abril.

