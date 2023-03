Cuándo juega Chelsea vs. Aston Villa, por la Premier League: día, hora y TV

escuchar

Este sábado, desde las 13.30 (hora argentina), Chelsea y Aston Villa se enfrentan en un partido correspondiente a la fecha 29 de la Premier League de Inglaterra 2022-23. El encuentro se disputa en el estadio Stamford Bridge y solo se puede ver por streaming a través de la plataforma Star+. En el local, Enzo Fernández será titular, al igual que Emiliano ‘Dibu’ Martínez en el combinado visitante.

El equipo dirigido por Graham Potter atraviesa un proceso de reinvención tras una extensa racha de malos resultados que se prolongó a lo largo de los últimos meses. En el certamen doméstico inglés no pierde desde hace cuatro partidos e incluso ganó dos de los últimos tres. Viene de igualar 2 a 2 ante Everton con goles de João Félix y Kai Havertz en la previa del receso por la fecha FIFA de marzo.

Aparece en el décimo lugar de la tabla de posiciones con 38 puntos conseguidos a lo largo de 27 jornadas (adeuda su compromiso de la fecha 8 ante Liverpool). Además, recientemente avanzó a los cuartos de final de la Champions League tras vencer a Borussia Dortmund de Alemania por 2 a 1 en el resultado global (perdió 1 a 0 como visitante y ganó 2 a 0 como local con anotaciones de Raheem Sterling y Havertz).

Denis Zakaria y Enzo Fernández tras la victoria de Chelsea ante Borussia Dortmund por Champions

Los Villanos, en tanto, tienen la misma cantidad de puntos que su rival de turno, aunque se ubican en el 11° puesto por diferencia de gol (-4 contra +1 del elenco Blue), también con 27 partidos disputados ya que tienen pendiente el duelo de la jornada 7 contra Leicester City. En la última fecha golearon 3 a 0 al Bournemouth de Marcos Senesi con tantos del brasileño Douglas Luiz, el inglés Jacob Ramsey y el argentino Emiliano Buendía.

Chelsea vs. Aston Villa: todo lo que hay que saber

Fecha 29 de la Premier League 2022.

Día : Sábado 1° de abril.

: Sábado 1° de abril. Hora : 13.30.

: 13.30. Estadio : Stamford Bridge.

: Stamford Bridge. Streaming: Star+.

El objetivo de Chelsea en esta temporada es claro: clasificar a alguna competencia continental para 2023-24, preferentemente la Champions, aunque cada vez parece más lejano. Sin embargo, Potter optó por desligarse del tema en la conferencia de prensa previa al encuentro de este sábado: “Nuestro objetivo es el próximo partido y tratar de ganar el juego. Somos Chelsea y queremos ganar. Jugamos contra Aston Villa y queremos ganar, Liverpool y queremos ganar y luego Wolves y queremos ganar”, aseguró el DT.

Será la tercera vez que Enzo Fernández se enfrente a un argentino en un partido de Premier League desde su llegada a Chelsea proveniente de Benfica como el futbolista más valioso de la historia de Inglaterra, por una cifra récord de 120 millones de euros. Ya se enfrentó a Carlos Alcaraz en la derrota 1 a 0 ante Southampton, como así también frente a Cristian ‘Cuti’ Romero en la caída 2 a 0 frente a Tottenham. Este sábado tendrá en frente a ‘Dibu’ Martínez.

En cuanto a los lesionados del equipo, el ex entrenador de Brighton comentó: “Thiago Silva y César Azpilicueta siguen fuera. Raheem Sterling regresará pronto pero se perderá el juego del sábado, cuenta con más oportunidades para el martes -vs. Liverpool-. Mason Mount entrenó y está disponible, aunque probablemente no para ser titular. Wesley Fofana se perderá el partido pero podría estar el martes. Christian Pulisic volvió de su selección con un resfrío. Kai Havertz tenía fiebre pero ahora está recuperado y Reece James estuvo con nosotros en los últimos dos entrenamientos, por lo que debería estar disponible”, cerró.

Graham Potter comienza a encontrarle el rumbo a Chelsea luego de varios meses de inestabilidad

Unai Emery, DT de Aston Villa, también habló sobre los jugadores con los que no podrá contar este fin de semana: “Matty Cash está lesionado y estará fuera por un par de semanas o tal vez más. Ojalá sean menos de tres semanas pero, más o menos será eso. Philippe Coutinho sigue lesionado. Está progresando pero aún no para entrenar con nosotros. Boubacar Kamara estuvo entrenando con nosotros y creo que lo puedo usar en el partido del sábado. Leander Dendoncker también practicó durante las últimas dos semanas y está listo para jugar. Diego Carlos jugó la semana pasada con la Sub 21 y 60′ con nosotros contra Bristol Rovers. Está listo para jugar algunos minutos pero aún no para ser titular. Ningún otro jugador tiene problemas. Todos están bien”, aseguró.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Chelsea corre con ventaja para quedarse con los tres puntos. En caso de lograrlo, Betsson paga cuotas de hasta 1.68 contra los 5.40 que se repagan por un triunfo de Aston Villa. El empate, por su parte, cotiza cerca de 3.95.

Posibles formaciones

Chelsea: Kepa Arrizabalaga ; Benoit Badiashile , Kalidou Koulibaly , Marc Cucurella ; Ruben Loftus-Cheek , Enzo Fernández , Mateo Kovacic , Ben Chilwell ; Mykhaylo Mudryk , Kai Havertz y João Félix.

Kepa ; Benoit , Kalidou , Marc ; Ruben , Enzo , Mateo , Ben ; Mykhaylo , Kai y João Aston Villa: Emiliano ‘Dibu’ Martinez; Ashley Young, Ezri Konsa, Tyrone Mings, Álex Moreno; John McGinn, Douglas Luiz; Leon Bailey, Emiliano Buendia, Jacob Ramsey y Ollie Watkins.

