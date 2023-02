Dibu Martínez, ganador del premio FIFA The Best: las mejores marcas del arquero de la selección argentina

escuchar

En un año de Mundial, lo que ocurre en él es determinante al momento de distinguir a los protagonistas y en la ceremonia del premio FIFA The Best que se llevó a cabo este lunes en París, Francia, no hubo excepción porque lo hecho en Qatar 2022 por Emiliano Martínez para que la selección argentina se consagre campeón tras 36 años le alcanzó para recibir el galardón al mejor arquero del año por sobre Thibaut Courtois y Yassine Bounou.

Emocionado, el marplatense, Guante de Oro en la cita ecuménica, subió al escenario a obtener la distinción y se acordó no solo de sus compañeros de la selección argentina sino también de su familia ante la atenta mirada de Lionel Messi y Lionel Scaloni, quienes luego se llevaron sus respectivos galardones al mejor jugador y entrenador, respectivamente: “Siempre me preguntan qué arquero fue mi ídolo. Yo digo que son mi madre limpiando edificios, ocho o nueve horas; y mi padre yendo a trabajar a diario. Mis ídolos son ellos”.

‘Dibu’ fue titular en los siete partidos de la selección en la Copa del Mundo. Recibió ocho goles (dos de Arabia Saudita en la única derrota que sufrió desde que empezó a sumar minutos en la albiceleste, uno frente a Australia, dos contra Países Bajos y tres ante Francia en el partido decisivo) y mantuvo la valla invicta en tres oportunidades (México, Polonia y Croacia). Impidió tantos con atajadas increíbles, entre ellas una a Randal Kolo Muani en el minuto 120 de la final del certamen y otras sumamente importantes ante México, Australia y Francia.

Además, fue clave en las dos tandas de penales que afrontó el combinado dirigido por Scaloni: contuvo los remates de Virgil van Dijk y Steven Berghuis en los cuartos de final ante Países Bajos y el de Kingsley Coman en la final ante Francia, donde forzó también el yerro de Aurélien Tchouaméni.

Emiliano Martínez fue el mejor arquero del Mundial Qatar 2022 y recibió el Guante de Oro FRANCK FIFE - AFP

Sin demasiada trascendencia en el arco de Aston Villa, la actuación de Martínez en Qatar 2022 se impuso al gran certamen que hizo ‘Bono’, pieza clave del histórico tercer puesto de Marruecos y figura en Sevilla. Pero sobre todo, fue suficiente para alejar el fantasma de Courtois, en la previa la principal amenaza para el argentino porque brilló, y brilla, en Real Madrid y en gran parte el Merengue ganó la Champions League 2021/2022 por sus actuaciones debajo de los tres palos. Su lunar era justamente el Mundial, donde se despidió con Bélgica en la primera etapa.

‘Dibu’ se convirtió en el primer arquero albiceleste de la historia en ganar el premio The Best, el más importante a nivel mundial que entrega la FIFA. Lo mismo consiguió Scaloni, pero en la terna de entrenadores que compartió con Carlo Ancelotti y Josep Guardiola.

