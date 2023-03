Cuándo juega PSG vs. Nantes, por la Ligue 1 de Francia: día, hora y TV

escuchar

El PSG de Lionel Messi, en la previa al determinante duelo frente a Bayern Munich por la Champions League, recibirá este sábado a Nantes en el juego correspondiente a la 26ª fecha de la Ligue 1 de Francia que lidera en soledad con buen ventaja por sobre sus perseguidores. El partido está programado para las 17 (hora argentina) en el Estadio de Los Príncipes y lo transmitirá en vivo ESPN, por lo que también se podrá ver en las plataformas digitales Star+, Flow, DGO y Telecentro Play.

En la previa, el favorito a quedarse con los tres puntos según los pronósticos de las apuestas es el local con una cuota máxima de 1.34 por cada peso, dólar o euro invertido. Su derrota, es decir un triunfo del visitante, cotiza hasta 10.0. El empate paga por hasta 6.20.

PSG vs. Nantes

Ligue 1 de Francia - Fecha 26

Día: Sábado 4 de marzo.

Sábado 4 de marzo. Hora: 17 (hora argentina).

17 (hora argentina). TV: ESPN.

ESPN. Streaming: Star+, Flow, DGO y Telecentro Play.

En los últimos seis enfrentamientos hubo cuatro victorias para PSG y dos para los Canarios.stophe Galtier llegó a las 60 unidades y le sacó ocho de ventaja a su derrotado y escolta, que se quedó en 52. Fue un triunfo bisagra, no solo porque salió del mal momento y se alejó en la clasificación sino también porque demostró que aun sin alguna de sus estrellas del tridente ofensivo también puede ser competitivo. Dos goles los marcó Kylian Mbappé y el otro Messi. Neymar no jugó porque acarrea una lesión en su tobillo derecho y su regreso no tiene fecha estimada, aunque se confirmó que no jugará la vuelta de octavos de final del certamen europeo frente a los germanos donde su equipo tiene que remontar el 1 a 0 en contra sufrido en la ida ni, tampoco, en la fecha FIFA de fines de marzo con Brasil.

Tanto Mbappé como el argentino serán titulares. El primero es el máximo artillero de la liga francesa con 17 tantos mientras que el rosarino lleva 12 y, además, una docena de asistencias siendo el mejor en esa faceta de la competencia por delante del brasileño, que suma 11.

Nantes, por su parte se ubica 13° con 28 puntos producto de seis alegrías, 10 igualdades y nueve derrotas, las últimas dos consecutivas ante Lens y Rennes. Lejos de la clasificación a certámenes internacionales, su objetivo es, más allá de lograr la Copa de Francia en la que está en semifinales, evitar el descenso y tiene margen por sobre quienes están debajo de él teniendo en cuenta que tiene en frente el oponente más difícil del certamen para salir de la racha perdedora.

PSG y Nantes se enfrentaron por la Supercopa 2022 a principios de esta temporada y ganó el conjunto parisino 4 a 0 SEBASTIEN SALOM-GOMIS - AFP

En los últimos seis enfrentamientos hubo cuatro victorias para PSG y dos para los Canarios. En septiembre pasado se vieron las caras por la Ligue 1 y el elenco de Galtier ganó 3 a 0. Esta temporada fueron los equipos que abrieron el calendario con la Supercopa de Francia en el Bloomfield Stadium de Tel Aviv, Israel, y golearon los parisinos 4 a 0 para el 41° título de Messi en su carrera, el anterior al del Mundial Qatar 2022.

