Cuándo juega River Plate vs. Talleres, por los 16avos de final de la Copa Argentina: día, hora y TV

Este jueves, desde las 22, River Plate y Talleres de Córdoba, el campeón y el segundo de la Liga Profesional 2023 (LPF), se enfrentan en un partido correspondiente a los 16vos de final de la Copa Argentina 2023. El encuentro, que cuenta con el arbitraje de Fernando Rapallini, se disputa en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza y se puede ver en vivo por televisión a través de TyC Sports, como así también por streaming por intermedio de la plataforma TyC Sports Play.

El Millonario llega a este compromiso con el ánimo por las nubes. Viene de consagrarse campeón del torneo local con dos fechas de anticipación, gracias al contundente triunfo por 3 a 1 ante Estudiantes de La Plata el último sábado. Es el primer título de la institución luego del exitoso ciclo de Marcelo Gallardo, el DT más ganador de la historia del club. Se consolidó como el mejor equipo del fútbol argentino a base de grandes actuaciones y, por lo menos en cuanto a números, su consagración es justificada: es el que más ganó y el que más goles convirtió hasta el momento.

River Plate derrotó con autoridad a Estudiantes de La Plata para festejar el título de la LPF Rodrigo Nespolo - Digital Canon

El año de la ‘T’, en tanto, también es para destacar. Con un plantel con pocas figuras rutilantes, pasó a ser uno de los equipos más difíciles de batir. Está segundo en el certamen local, a nueve puntos de River con seis por disputarse, por lo que aspira a mantener su posición principalmente con vistas a la tabla anual, que otorga tres cupos a la Copa Libertadores 2024 y seis a la Sudamericana. Viene de derrotar por la mínima diferencia a Huracán.

River Plate vs. Talleres (C): todo lo que hay que saber

16vos de final de la Copa Argentina 2023.

Día : jueves 20 de julio.

: jueves 20 de julio. Hora : 22.

: 22. Estadio : Malvinas Argentinas de Mendoza.

: Malvinas Argentinas de Mendoza. Árbitro : Fernando Rapallini.

: Fernando Rapallini. TV : TyC Sports.

: TyC Sports. Streaming: TyC Sports Play.

Tras la consagración en la LPF y en la previa del cotejo ante el combinado cordobés, Martín Demichelis, DT de River, habló en conferencia de prensa sobre su primera experiencia al mando de un equipo de Primera División y, además, sobre el difícil reto de reemplazar a Gallardo: “No era fácil. Pero entendí que, si River se decidía por nosotros, era el momento, porque había invertido mucho tiempo en capacitarme. Me sentía con capacidad para asumir el cargo, más allá de que como DT uno sabe que se puede ganar, empatar y perder. La pelota a veces entra y a veces sale”, reflexionó. Además, reconoció que el título fue merecido: “Supimos aprender de los errores, tomamos la punta y marcamos el ritmo del torneo. Ganamos con supremacía y fuimos justos merecedores de este título”, comentó.

Martín Demichelis, el reemplazante de Marcelo Gallardo, festejó su primer título como DT Rodrigo Nespolo - Digital Canon

Por el lado de Talleres, quien se tomó el tiempo de hablar sobre la lucha por el torneo local fue el defensor Lucas Suárez, quien afirmó que el partido de Copa Argentina no va de la mano con lo ocurrido en la LPF: “No sé si es una revancha, pero el partido del jueves es muy importante para nosotros. Es a eliminación directa, contra un rival muy difícil. Queremos pasar de ronda y nos estamos preparando para eso”, aseveró. Por otro lado, lamentó no poder pelear el torneo hasta el final: “Obvio que queríamos pelear hasta la última fecha, pero perdimos puntos clave de local y no se dio. Ahora hay que pasar página y concentrarnos en los otros objetivos”, cerró.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, River Plate corre con ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este jueves. En caso de lograrlo, Betsson paga cuotas de hasta 1.80 contra los 4.33 que se repagan por un triunfo de Talleres. El empate, por su parte, cotiza cerca de 3.60.

Posibles formaciones

River Plate : Franco Armani; Milton Casco, Robert Rojas, Paulo Díaz, Enzo Díaz; Enzo Pérez, Rodrigo Aliendro, Nicolás De la Cruz, Ignacio Fernández, Esequiel Barco y Lucas Beltrán.

: Franco Armani; Milton Casco, Robert Rojas, Paulo Díaz, Enzo Díaz; Enzo Pérez, Rodrigo Aliendro, Nicolás De la Cruz, Ignacio Fernández, Esequiel Barco y Lucas Beltrán. Talleres: Guido Herrera; Gastón Benavídez, Matías Catalán, Lucas Suárez o Tomás Palacios, Juan Portillo; Ulises Ortegoza, Rodrigo Villagra; Diego Valoyes, Rodrigo Garro, Ramón Sosa y Nahuel Bustos.

