Cuándo se juega la final del Mundial de Clubes 2022 entre Real Madrid y Al-Hilal

Al Mundial de Clubes 2022 -se realiza este año porque en diciembre se llevó a cabo la Copa del Mundo de selecciones en Qatar y eran coincidentes en el calendario- le restan solo dos partidos para su conclusión y ambos se jugarán el sábado. La diferencia entre ellos es que uno es el que no quiere disputar nunca ningún equipo, el del tercer puesto, y el otro, la final. En el primero se verán las caras Flamengo vs. Al-Ahly de Egipto mientras que en el más importante lo harán Real Madrid vs. Al-Hilal de Arabia Saudita dirigido por Ramón Díaz y con Luciano Vietto en su plantel.

La definición por el título del torneo que se lleva a cabo en Marruecos está programada para las 16 -hora argentina- y se transmitirá en vivo por DSports+, por lo que también se podrá ver en la plataforma digital DGO. El duelo por un lugar en el podio se desarrollará desde las 12.30.

Luciano Vietto fue clave con un gol y dos penales recibidos en el triunfazo sobre Flamengo KHALED DESOUKI - AFP

Así llegaron a la final

El martes el entrenador argentino, Ramón Díaz, y su equipo de Arabia Saudita sacaron del campeonato al flamante campeón de la Copa Libertadores con un justo 3 a 2 gracias a dos penales cometidos a Luciano Vietto y anotados por Salem Al Dawsari -el mismo que le hizo el segundo gol a la Argentina en el inicio de Qatar 2022 en la inesperada derrota ante Arabia Saudita en el debut, 2 a 1- más una conversión del atacante formado en Racing. Pedro igualó transitoriamente para el Mengão y, luego, descontó sobre el final.

Al-Hilal también inició el Mundial de Clubes antes que su rival, que lo hizo directamente en semifinales. En la segunda rueda dejó atrás a Wydad Casablanca de Marruecos por penales 5 a 3 tras empatar 1 a 1 en 120′ de juego. Lo curioso fue que en el tiempo reglamentario estuvo cerca de quedar afuera porque perdía por la mínima diferencia y empardó en el adicionado.

El Merengue, en su debut (también en semifinales), ganó 4 a 1 con tantos de Vinicius Jr., Federico Valverde, Rodrygo y Sergio Arribas frente a un oponente que, previamente, había disputado otros dos juegos y anotó a través de un penal de Ali Maâloul. En la primera etapa el elenco egipcio eliminó a Auckland City de Nueva Zelanda, donde juega el argentino Emiliano Tade, 3 a 0 y en cuartos de final se deshizo de Seattle Sounders de Estados Unidos, el conjunto del uruguayo ex Boca Juniors Nicolás Lodeiro, 1 a 0.

Vinicius Jr. encaminó la victoria de Real Madrid en la semifinales del Mundial de Clubes 2022 FIFA

Cuadro del Mundial de Clubes 2022

Primera etapa

Al-Ahly 3-0 Auckland City.

Segunda etapa o cuartos de final

Al-Hilal 1 (5)-(3) 1 Wydad Casablanca.

Seattle 0-1 Al-Ahly.

Semifinales

Flamengo 2-3 Al-Hilal.

Real Madrid 4-1 Al-Ahly.

Partido por el tercer puesto

Flamengo vs. Al-Ahly - Sábado 11 de febrero a las 12.30, hora argentina.

Final

Al-Hilal vs. Real Madrid - Sábado 11 de febrero a las 16, hora argentina.

La tabla de campeones del Mundial de Clubes

El Mundial de Clubes se disputa desde el 2000, aunque hubo un impasse entre 2001 y 2004 en el que la FIFA no la organizó y la retomó en 2005. El más ganador del trofeo es Real Madrid con cuatro títulos seguido de Barcelona con tres. El podio lo completa Bayern Múnich con dos estrellas. Liverpool, Chelsea, San Pablo, Internacional, Inter, Milán y Manchester United lo ganaron en una ocasión.

Aunque participan equipos de todos los continentes, el trofeo solo llegó a Europa y América del Sur. Instituciones del Viejo Continente la obtuvieron 14 veces y de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), cuatro. La particularidad es que los últimos nueve torneos los ganaron elencos de la Unión de Federaciones Europeas de Fútbol (UEFA), evidenciando la supremacía que tiene desde hace al menos una década. Corinthians fue, en 2012, el último conjunto no europeo que festejó.

Por países, España cuenta con siete títulos gracias al Merengue y el blaugrana mientras que Brasil suma cuatro con los dos del Timão más uno cada uno de San Pablo e Internacional de Porto Alegre. Equipos ingleses fueron campeones tres veces.

Real Madrid esta acostumbrado a los festejos grandes; el Mundial de Clubes no fue la excepción AP

2000 : Corinthians (Brasil).

: Corinthians (Brasil). 2005 : San Pablo (Brasil).

: San Pablo (Brasil). 2006 : Internacional (Brasil).

: Internacional (Brasil). 2007 : Milán (Italia).

: Milán (Italia). 2008 : Manchester United (Inglaterra).

: Manchester United (Inglaterra). 2009 : Barcelona (España).

: Barcelona (España). 2010 : Inter (Italia).

: Inter (Italia). 2011 : Barcelona (España).

: Barcelona (España). 2012 : Corinthians (Brasil).

: Corinthians (Brasil). 2013 : Bayern Múnich (Alemania)

: Bayern Múnich (Alemania) 2014 : Real Madrid (España).

: Real Madrid (España). 2015 : Barcelona (España).

: Barcelona (España). 2016 : Real Madrid (España).

: Real Madrid (España). 2018 : Real Madrid (España).

: Real Madrid (España). 2019 : Liverpool (Inglaterra).

: Liverpool (Inglaterra). 2020 : Bayern Münich (Alemania).

: Bayern Münich (Alemania). 2021: Chelsea (Inglaterra).

