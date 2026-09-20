Deportivo de A Coruña empató 1-1 con Real Betis, por la Liga de España

El encuentro se disputó el 20 de septiembre de 2026 a las 13.30 en el estadio ABANCA-Riazor, con arbitraje de César Soto Grado. En un partido disputado de la jornada 7 de la Liga de España, el Deportivo de A Coruña y el Real Betis igualaron 1-1. A los 43 minutos, Cucho Hernández marcó el primer gol para el Real Betis tras asistencia de Nelson Deossa, mientras que Diego Villares selló la igualdad definitiva para el Deportivo de A Coruña a los 87 minutos, asistido por Mario Soriano.

Desarrollo y cambios tácticos

Ambos equipos saltaron al campo con esquemas distintos: el Deportivo de A Coruña se presentó con un 4-4-2, mientras que el Real Betis apostó por un 4-3-3. El trámite estuvo marcado por la necesidad de refrescar las piezas debido a las exigencias físicas. A los 34 minutos, el entrenador del equipo local movió el banco por lesión: ingresó Diego Villares por Marc Casadó. Por el lado del Real Betis, el técnico también debió realizar un ajuste temprano a los 12 minutos, dando entrada a Valentín Gómez por Marc Bartra, también por molestias físicas. En el complemento, las variantes tácticas de ambos elencos buscaron romper la paridad, destacando el ingreso de Adama Traoré en el local y de Isco (Francisco Román Alarcón Suárez) en la visita.

Disciplina en el campo

El rigor defensivo fue una constante durante todo el juego. Temprano en el partido, a los 2 minutos, el jugador Bright Ede del Deportivo de A Coruña fue amonestado tras una falta. Ya en la segunda mitad, a los 64 minutos, Valentín Gómez del Real Betis recibió también la tarjeta amarilla por parte del árbitro César Soto Grado.

Análisis estadístico

El Deportivo de A Coruña dominó gran parte de las acciones ofensivas, registrando 23 tiros totales frente a los 11 del Real Betis, aunque en cuanto a posesión, la visita controló el juego con un 57,1% ante el 42,9% del local. En cuanto a la precisión, el conjunto coruñés inquietó más al arco rival con 7 tiros a puerta contra 4 del equipo bético. La insistencia local se vio reflejada también en la estadística de saques de esquina, donde el Deportivo de A Coruña obtuvo 11 corners, superando los 5 conseguidos por el Real Betis.

Deportivo de A Coruña y Real Betis empataron 1-1 en un partido correspondiente a la fecha 7 de la Liga de España 2026. Firmaron tablas en el estadio ABANCA-Riazor, en una nueva jornada del fútbol español. Para Deportivo de A Coruña el gol fue marcado por {'player_id': 'p244716', 'player_name': 'Cucho, Hernández', 'minute': '43', 'period': 'FirstHalf', 'type': 'Goal', 'assist_player_id': 'p544538', 'assist_player_name': 'Nelson, Deossa'}, mientras que para Real Betis el gol fue anotado por {'player_id': 'p562005', 'player_name': 'Diego, Villares', 'minute': '87', 'period': 'SecondHalf', 'type': 'Goal', 'assist_player_id': 'p488042', 'assist_player_name': 'Mario, Soriano'}.

Con este resultado, Deportivo de A Coruña suma 10 puntos, ubicándose en la 7 posición, mientras que Real Betis tiene 16 unidades, en la 3 posición en la tabla. La ficha completa del partido, con formaciones, incidencias y el resumen de las jugadas destacadas ya está disponible en canchallena.com.

Así están Deportivo de A Coruña y Real Betis en la tabla de posiciones, tras la fecha 7

Cómo se disputa la primera división del fútbol español en 2026

LaLiga se disputa con 20 equipos de toda España en un sistema de todos contra todos. Cada club se enfrenta a los demás en dos ocasiones —una como local y otra como visitante— a lo largo de las 38 jornadas que componen la temporada. El calendario se define por sorteo antes del inicio del torneo, y los puntos se asignan de manera tradicional: tres por victoria, uno por empate y ninguno en caso de derrota. La posición final de los equipos en la tabla determina tanto los títulos como los descensos y las clasificaciones a competiciones europeas.

El equipo que finaliza en el primer puesto es consagrado campeón de LaLiga. Los tres últimos descienden a Segunda División y sus plazas son ocupadas por los tres equipos ascendidos. Además, los dos mejores equipos de LaLiga que no lleguen a la final de la Copa del Rey se clasifican automáticamente a la Supercopa de España de la temporada siguiente.

Cómo es la clasificación a las Copas europeas 2026

España cuenta con siete plazas para los torneos de clubes de la UEFA en la temporada siguiente. Los cuatro primeros clasificados de LaLiga acceden a la Liga de Campeones. El quinto puesto y el campeón de la Copa del Rey se clasifican a la Liga Europa. El sexto equipo en la tabla obtiene una plaza en la cuarta ronda previa de la Liga Conferencia.

¿Esta distribución se puede modificar? Sí. Por ejemplo, si el campeón de la Copa del Rey termina entre los cinco primeros de la liga, su plaza en la Europa League pasa al sexto, y el séptimo obtiene la plaza para la Conference League. Si el campeón de la Copa finaliza en sexta posición, conserva el cupo de Copa por ser más valioso, y el séptimo accede a la Conference.

Por su parte, si un equipo español gana una competición europea, obtiene una plaza en la edición siguiente del torneo que ganó o de un nivel superior. En ese caso, solo puede conservar una plaza europea, priorizando la de mayor nivel, y se pierde el derecho a utilizar la otra. Finalmente, si la RFEF se ubica entre las dos federaciones con mejor coeficiente UEFA, recibe una plaza adicional para la próxima Champions League, que se asigna al equipo mejor ubicado en LaLiga que no haya clasificado por otro medio. Esta condición puede alterar toda la distribución de plazas europea.