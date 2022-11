Dibu Martínez contó qué habló con su psicólogo luego del amargo debut de Argentina en el Mundial: “Sufrí mucho”

escuchar

El seleccionado argentino venció 2 a 0 a México en la segunda fecha del Mundial de Qatar 2022 y se posiciona bien para el desenlace del grupo C. Los dirigidos por Lionel Scaloni estuvieron a la altura de un partido que tenía mucha presión, luego de haber sido derrotados por Arabia Saudita 2 a 1 en el debut. Uno de los que más padeció ese partido fue Emiliano “Dibu” Martínez, quien en diálogo con la prensa nacional, relató cómo fue el duro momento y qué habló con su psicólogo.

En el debut mundialista, la Argentina tuvo un encuentro difícil ante Arabia Saudita a pesar de haber comenzado ganando con gol de Lionel Messi de penal. Los tres tantos anulados por offsides y el contra ataque propuesto por un rival de jerarquía menor, hicieron que la albiceleste no consiguiera los tres puntos y complicara sus posibilidades de clasificación a los octavos de final.

Las declaraciones del Dibu Martínez tras la victoria argentina ante México

Sin embargo, ante los momentos de incertidumbre, el equipo salió este sábado al estadio Lusail y venció con autoridad a México. Tras el encuentro, el “Dibu” Martínez relató en diálogo con la TV Pública cómo vivió la semana. “Yo especialmente sufrí mucho estos tres días hablando mucho con mi psicólogo”, introdujo el arquero del Aston Vila y profundizó: “Que me pateen dos veces y me metan dos goles, la verdad que es difícil de tragar”.

“Sé que tengo 45 millones de argentinos atrás mío y le podía haber dado más en ese partido”, se arrepintió el arquero marplatense y concluyó: “Pero hoy demostramos que estamos para pelear”.

El “Dibu” hacía referencia a David Priestley, el ex jefe del Departamento de Psicología del Arsenal, conjunto en el que estuvo muchos años, pero nunca consiguió continuidad en el primer equipo. En un momento de su carrera, luego de tantos préstamos, banco de suplentes, viajes y equipos en los que no deseaba jugar, el arquero comenzó a hacer terapia para no perder la pasión por el fútbol.

Con el tiempo, se hizo dueño de los tres palos de Aston Vila, un equipo de la Premier League, pero además consiguió su posibilidad ante el llamado de Lionel Scaloni. Su partido consagratorio fue la ronda de penales ante Colombia por la Copa América 2021, en la que prepoteó a algunos rivales antes de que ejecutaran los disparos y se ganó el corazón de los argentinos.

Resumen Argentina - México

El arquero argentino llegaba a Qatar luego de conquistar la Copa América y la Finalissima ante Italia, por lo que su nivel de confianza era muy alto. Sin embargo, la actuación de los árabes tomó por sorpresa a la albiceleste, pero en especial, a Emiliano Martínez, que no tuvo culpa del gol en ninguno de los dos tantos. Aun así, el arquero, fiel a su estilo competitivo, confesó que la pasó mal después de su debut.

Ahora, el equipo argentino se enfrentará a Polonia el próximo miércoles desde las 16 horas (horario argentino) en el estadio 974. Con los resultados de este sábado, los europeos quedaron primeros del grupo con cuatro puntos, Argentina y Arabia Saudita en el segundo lugar con 3 puntos y México con uno solo. La buena noticia para los dirigidos por Lionel Scaloni es que ahora dependen de sí mismo en la última fecha del grupo C.

LA NACION