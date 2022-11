Mundial Qatar 2022. Gerardo Martino no pierde la esperanza tras la derrota de México y retoma su enfrentamiento con la prensa

escuchar

No debió de ser sido fácil para Gerardo Martino entrar a la sala de conferencias del estadio Lusail. La derrota de México contra la Argentina, su país de nacimiento, caló profundo en su plantel, que aún no logró siquiera hacer un gol en el Mundial de Qatar. Y como si eso fuera poco, aún tenía que afrontar a la prensa mexicana, que desde el primer momento lo miró de reojo, y ahora puede que tenga más razones que nunca para hacerlo.

El ex DT del seleccionado albiceleste, Barcelona y Paraguay no ocultó el profundo dolor por el resultado de este sábado y también por el del 0-0 frente a Polonia. Ahora, la victoria polaca sobre Arabia Saudita (2-0) afecta severamente las chances de que México supere la etapa de grupos: “Es difícil. El segundo gol de Polonia hizo daño y el segundo gol de Argentina hizo más daño”, admitió Martino. La última vez en que México no cumplió el objetivo de acceder a los playoffs fue la de Argentina 1978, excluidas las ausencias del Tri en mundiales posteriores (España 1982 e Italia 1990).

Cálido saludo entre santafesinos: Martino y Lionel Scaloni; Tata recibió fuertes cuestionamientos desde poco después de llegar al cargo de seleccionador de México y esas críticas se intensificaron tras el pobre inicio en el Mundial de Qatar. Aníbal Greco - LA NACIÓN

México está último en la zona C, con un punto. Polonia acumula 4; la Argentina, 3, y Arabia, 3. Necesita vencer a los saudíes por la mayor diferencia posible y que haya un ganador –y un perdedor– amplio en el enfrentamiento entre los sudamericanos y los eslavos. “Tata” afirmó que aún se aferra a la posibilidad matemática de conseguir un lugar en los octavos de final. “Mientras haya posibilidad, siempre hay que intentarlo. Arabia tiene la misma necesidad de ganar el partido que nosotros. Arabia necesita goles, nosotros necesitamos goles”.

Y en el contexto de urgencia y matemática, el entrenador argentino puso un poco de épica en sus declaraciones: “Creo que en la vida, y en este caso los futbolistas, estamos acostumbrados a levantarnos e ir por otra oportunidad, sobre todo cuando la tenemos”, continuó Martino. Que reveló algunos problemas físicos de su plantel durante el partido con la Argentina: Andrés Guardado se retiró en el primer tiempo y luego hizo su figura, Hirving Lozano. “Chucky [Lozano] me pidió el cambio antes del gol de Argentina”, detalló el DT.

El capitán Andrés Guardado jugó para participar en su quinto mundial, pero apenas duró 41 minutos: fue sustituido a raíz de una lesión. Aníbal Greco - LA NACION

Por último, continuó el enfrentamiento explícito del seleccionador con la prensa. Frente a los constantes cuestionamientos que recibió por decisiones sobre el plantel, como la de marginar a los delanteros Santiago Giménez y Javier “Chicharito” Hernández, el rosarino contraatacó ante quienes aprovechan el “diario del lunes” para achacarle errores: “Entiendo que los goles de Argentina pueden cambiar la mirada del partido, teniendo en cuenta que ustedes analizan resultados”, aseveró con un dejo de sarcasmo contra sus interlocutores.

Compacto de Argentina 2 vs. México 0

Argentina vs. México, en síntesis.

Los dos encuentros de la última fecha de la zona C, como los de los demás grupos del Mundial, serán simultáneos. El miércoles 30, desde las 16, la Argentina intentará vencer a Polonia, clasificare y, de paso, quedarse con el primer puesto, y México irá por la hazaña ante el seleccionado asiático. Para Martino, puede haber en juego incluso más que cumplir el objetivo que todos los entrenadores de México satisficieron desde Estados Unidos 1994.

LA NACION