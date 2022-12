El conmovedor mensaje de Lionel Messi con la Copa del Mundo y su arenga antes de llegar a la Argentina

escuchar

La selección argentina se consagró campeón del Mundial de Qatar 2022 y una de las voces más esperadas fue la de Lionel Messi, quien luego de recibir la Copa del Mundo, el Balón de Oro y de celebrar junto a sus compañeros, posteó un sentido mensaje a través de sus redes sociales.

Lionel Messi, como en toda la competencia mundialista, fue uno de los máximos protagonistas de la final del Mundial. Fue el encargado de abrir el marcador de penal para darle la mínima ventaja parcial; sin embargo, el partido se dificultó y llegó a tiempo suplementario. Ahí fue que convirtió el segundo tanto en su cuenta personal pero el 3 a 2 parcial que, finalmente, Francia empató con un gol de Kylian Mbappé de penal.

El diez argentino, también, convirtió el primer gol de la tanda argentina, antes de que el “Dibu” Martínez atajara un penal a Kingsley Coman y el mediocampista Aurélien Tchouaméni erre otro. El 4 a 2 final lo convirtió Gonzalo Montiel para darle la tercera Copa del Mundo al país en su historia. En este contexto, el astro rosarino se expresó a través de las redes sociales.

“¡Campeones del mundo!”, introdujo el capitán de la selección y agregó: ”Tantas veces lo soñé, tanto lo deseaba que aún no caigo, no me lo puedo creer... Muchas gracias a mi familia, a todos los que me apoyan y también a todos los que creyeron en nosotros”.

“Demostramos una vez más que los argentinos cuando luchamos juntos y unidos somos capaces de conseguir lo que nos propongamos. El mérito es de este grupo, que está por encima de las individualidades, es la fuerza de todos peleando por un mismo sueño que también era el de todos los argentinos… Lo logramos Vamos Argentina Carajo! Nos estamos viendo muy pronto”, concluyó el capitán de la selección.

El seleccionado argentino se consagró campeón del Mundial de Qatar 2022 y Antonela Roccuzo, esposa de Lionel Messi, compartió una sentida publicación dedicada al capitán del equipo.

“Campeones Mundiales. No sé cómo empezar... Qué orgullo más grande que sentimos por vos Leo Messi”, introdujo la rosarina, quien bajó al campo de juego con sus hijos Thiago, Mateo y Ciro para festejar el campeonato. “Gracias por enseñarnos a nunca bajar los brazos, que hay que pelearla hasta el final. Al fin se dio, ¡sos campeón del Mundo! Nosotrzos sabemos lo que sufriste tantos años, lo que deseabas conseguir esto. ¡Vamos Argentina”, concluyó.

