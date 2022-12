La pregunta que hizo quebrarse a Enzo Fernández: “Hace dos años estabas en Defensa y Justicia”

escuchar

En una entrevista luego de la final del Mundial 2022, Enzo Fernández se emocionó por la consagración y habló sobre su actualidad futbolística. Entre lágrimas, el volante del Benfica les agradeció a todos sus familiares y no ocultó su alegría por ser campeón del Mundo y por el rápido crecimiento que tuvo en carrera y su nivel en poco tiempo.

Después de una dramática final en la que la Argentina se impuso por penales ante Francia, llegaron los momentos de festejo y desahogo. La premiación entregó la imagen de Lionel Messi con la Copa del Mundo, una de las más esperadas no solo por los hinchas de la albiceleste sino también por casi todo el mundo del fútbol.

En medio de los festejos por la consagración en el Mundial después de 36 años, llegó el turno de las declaraciones para los futbolistas del plantel. Uno de los más requeridos fue Enzo Fernández, que consiguió la titularidad en la albiceleste y recibió el premio a mejor jugador joven de Qatar 2022.

Visiblemente emocionado, en diálogo con TyC Sports, el exjugador de River fue consultado por su rápido progreso futbolístico y el poco tiempo que pasó entre su etapa en el fútbol argentino y este momento. “Quiero preguntarte, ¿cómo haces? Tenés 21 años. Hace dos años y medio estabas en Defensa y Justicia”, le expresó el periodista.

A partir de esta apertura del diálogo, el futbolista de la selección argentina no pudo evitar quebrarse. “Me nace así, Dios me dio un don para estar acá y tener la posibilidad de ganar un Mundial con mi país que no tiene precio”, comenzó.

En esa misma línea, describió la emoción que vive y mencionó a sus familiares, presentes en el estadio Lusail, como su gran acompañamiento en estas horas: “No hay nada más lindo que esto. Mi familia en la tribuna: mi hija, mi mujer, mis hermanos, mis padres. Toda mi familia acá viéndome es algo que no voy a olvidar nunca más en mi vida. Me lo voy a llevar en el corazón”.

Enzo Fernández debutó en River a comienzos de 2020, cuando Marcelo Gallardo lo mandó a la cancha ante Liga de Quito, en un partido correspondiente a la Copa Libertadores. A mitad de ese año, fue cedido durante una temporada a Defensa y Justicia, donde logró tener continuidad y demostró su buen nivel futbolístico.

Además de ser un jugador clave en el plantel de Hernán Crespo, logró ser campeón de la Copa Sudamericana 2020 con el “Halcón” de Florencio Varela. Enzo disputó como titular la final del torneo continental, en donde su equipo se impuso por 3-0 a Lanús.

A mediados de 2021, Gallardo pidió por su retorno y el volante volvió al “millonario” donde encontró más tiempo de juego y logró asentarse. A partir de su buen rendimiento, a mediados de 2022 fue transferido al Benfica, donde juega actualmente. A fuerza de buenas presentaciones se hizo un lugar como frecuente en el equipo portugués y luego hizo lo propio en la selección argentina para convertirse en campeón del mundo.

