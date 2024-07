¿Dónde está el pantalón con el que Messi se consagró campeón del mundo?

Escuchar

En diálogo con AFA Estudio, Marito Di Stéfano, el utilero de la Selección argentina y amigo de Lionel Messi, reveló uno de los secretos mejor guardados que vinculan al capitán albiceleste. En una charla cara a cara con Sebastián Varela del Río, explicó qué sucedió con el pantalón que utilizó el rosarino en la final del Mundial de Qatar 2022 frente a Francia.

En el marco de la Copa América, que tiene lugar en los Estados Unidos, el histórico utilero del plantel albiceleste, se animó a una entrevista privada para revelar algunos de los misterios que envuelven al equipo que dirige Lionel Scaloni.

A un día del partido que Argentina tendrá frente a Canadá en las semifinales del campeonato, Del Río le consultó por la ropa que usó Messi en la final de Qatar y Di Stéfano comenzó con su relato: “Leo me llamó a las 5.45 de la mañana, entro a la habitación y me dice: ‘Tomá, el short del partido, la remera que usé'. Estaba todo sucio cuando veníamos en el micro, porque nos llevaron por el centro de Qatar… Y me pide una remera y un short y que me lleve todo eso”.

El pantalón blanco que usó Lionel Messi ante Francia en la final del Mundial de Qatar 2022 fue guardado por el utilero de la Selección y ahora es el amuleto para obtener la Copa América

Y agregó: “Se sacó todo y me dijo: ‘lavalo’. Y le digo: ‘no este no lo lavo. Este va para casa’. Me quedé con el último short de la final del mundo. Lo tengo acá, si Dios quiere, que nos va a ayudar, los pibes nos van a meter en la final de Copa América y lo voy a mostrar, porque lo tengo en la valija, él me lo tiene que firmar”. Hacia lo último agregó: “Los botines, las medias, la camiseta, pera tus hijos, pero este va para casa. Sin lavar y todo, lo tengo ahí guardado”.

De esta forma, el utilero dejó en claro que llevó a los Estados Unidos el short que utilizó Messi en la final del Mundial 2022, con el objetivo de que funcione como un amuleto de la suerte y logre que el plantel obtenga la victoria por segunda vez consecutiva.

Por su parte, Di Stéfano estuvo en boca de todos tras el partido que disputó Argentina con Ecuador en los cuartos de final de la Copa América, ya que luego de la felicidad que le generó el pase directo a semis, besó a Scaloni en la boca. Esto generó una reacción dispar en las redes donde los hinchas quedaron atónitos.

“Pasó que metió el gol Otamendi y veo al gringo solo [Scaloni] mientras que los otros salieron corriendo. Y bueno, ahí le dije: ‘El barba ve todo’. Y cuando le voy a dar el beso, gira y le como la boca, pero nada que ver”, explicó en la entrevista ante la consulta del periodista.

Al mismo tiempo, Di Stéfano admitió: “Lo que me pasa es que cada vez me quiebro más, como la película de Elijo creer. Vos imaginate que yo a Scaloni, a Samuel, a Neymar, que lo tengo desde los 15 años… que a los otros dos los tengo desde los 18 años”. Y concluyó: “Y ya te entra una nostalgia, porque ya pasaron los años, se te va yendo la vida y esos momentos son únicos. Lo que hicieron los pibes el otro día… Son héroes”.

