Eslovaquia empató 2-2 con Montenegro en un amistoso internacional

En un duelo intenso y cargado de emociones, Eslovaquia y Montenegro igualaron 2-2 este 5 de junio de 2026. El encuentro, disputado a partir de las 13.32 en el estadio Košická futbalová aréna (KFA), contó con el arbitraje de Wojciech Myc, quien mantuvo el control de un trámite que presentó constantes alternativas para ambos conjuntos.

Acciones destacadas y desarrollo del juego

El marcador se abrió tempranamente cuando, a los 4 minutos, Róbert Bozeník marcó el primer gol para el local tras asistencia de Matús Bero. Montenegro logró reponerse antes del descanso: a los 44 minutos, Milutin Osmajic marcó el empate tras una asistencia de Sead Haksabanovic. Ya en el complemento, a los 66 minutos, Milutin Osmajic volvió a aparecer para marcar de penal y poner en ventaja a la visita, nuevamente asistido por Haksabanovic. Sin embargo, la paridad definitiva llegó a los 74 minutos, momento en el que Ondrej Duda marcó el tanto del empate para el dueño de casa tras un pase de Tomás Suslov.

Disciplina y variantes tácticas

El compromiso estuvo marcado por una intensa fricción física y constantes rotaciones desde el banco. En cuanto a la disciplina, cabe destacar las siguientes amonestaciones:

Róbert Bozeník (Eslovaquia), tarjeta amarilla a los 2 minutos.

(Eslovaquia), tarjeta amarilla a los 2 minutos. Ondrej Duda (Eslovaquia), tarjeta amarilla a los 63 minutos.

(Eslovaquia), tarjeta amarilla a los 63 minutos. Nikola Sipcic (Montenegro), tarjeta amarilla a los 78 minutos.

Análisis de las formaciones

Desde el planteo táctico, se observó un marcado contraste entre ambos seleccionados. Mientras que Eslovaquia saltó al campo de juego con un esquema 4-3-3 buscando mayor peso ofensivo, Montenegro optó por un equilibrio más conservador bajo un dibujo 4-4-2. A pesar de los múltiples cambios realizados por ambos estrategas durante la segunda mitad para refrescar las líneas, ninguno de los dos equipos logró quebrar la igualdad, sellando así un empate en el marcador que refleja la paridad exhibida en el terreno de juego.