Flamengo venció 3-0 a Bahia, por el Brasileirao Serie A 2026

En un encuentro disputado el 18 de octubre de 2026 a las 18.30 en el estadio Casa de Apostas Arena Fonte Nova, Flamengo logró una contundente victoria por 3-0 frente a Bahia. El partido, correspondiente a la jornada 31 del Brasileirao Serie A, contó con el arbitraje de Wilton Pereira Sampaio, quien debió intervenir ante un juego físico que dejó varias amonestaciones en ambos bandos.

El planteo táctico marcó una diferencia clara en el desarrollo del juego. Mientras que Bahia intentó sostenerse con un esquema 5-3-2, Flamengo desplegó un 4-2-3-1 que resultó mucho más incisivo. Los goles llegaron en la etapa complementaria para romper la paridad:

A los 64 minutos, Jorge Luiz, Frello Filho marcó el 1 gol tras un penal bien ejecutado.

marcó el 1 gol tras un penal bien ejecutado. A los 73 minutos, Gonzalo, Plata marcó el 2 gol tras asistencia de Samuel, Dias Lino .

marcó el 2 gol tras asistencia de . A los 78 minutos, Lucas, Tolentino Coelho de Lima marcó el 3 gol tras asistencia de Guillermo, Varela.

El complemento fue el momento donde las variantes estratégicas terminaron de inclinar la balanza. Flamengo, que ya dominaba el trámite, refrescó su ataque con el ingreso de Lucas, Tolentino Coelho de Lima, quien terminaría anotando el tanto definitivo. Por su parte, Bahia intentó revertir la situación a los 65 minutos con un triple cambio que incluyó a Ademir, da Silva Santos Júnior, Caio Alexandre, Souza e Silva y Román, Gómez, pero el ímpetu no fue suficiente para vulnerar la valla rival.

En cuanto a las estadísticas finales, el dominio de Flamengo fue abrumador: el conjunto visitante registró un 63,4% de posesión frente al 36,6% de Bahia. La superioridad también se vio reflejada en la cantidad de llegadas, con 21 tiros totales y 15 remates a puerta por parte del vencedor, comparados con los 9 disparos y apenas 3 al arco del equipo local. La diferencia en los tiros de esquina, 14 contra 4, terminó de graficar la presión constante que ejerció Flamengo durante los 90 minutos.