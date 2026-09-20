Fluminense venció 3-1 a Corinthians, por el Brasileirao Serie A 2026

El encuentro se disputó el 20 de septiembre de 2026 a las 16.00 en la Neo Química Arena, con arbitraje de Ramon Abatti Abel. En un compromiso vibrante por la jornada 28 del Brasileirao Serie A, Fluminense logró imponerse como visitante ante Corinthians. A los 24 minutos, Givanildo, Vieira de Souza marcó el primer gol para el conjunto visitante tras asistencia de Lucho, Acosta. Posteriormente, a los 56 minutos, Gustavo Henrique, Vernes descontó para el equipo local. Ya en la etapa final, a los 76 minutos, Givanildo, Vieira de Souza volvió a anotar, esta vez asistido por Paulo Henrique, Chagas de Lima Costi, y finalmente a los 93 minutos, Kevin, Serna sentenció el 3-1 definitivo tras la habilitación de Matheus, Martinelli Lima.

Desarrollo táctico y cambios clave

Ambos equipos saltaron al campo de juego con un esquema táctico similar, apostando por un 4-2-3-1, aunque la eficacia en los metros finales inclinó la balanza. Ante la necesidad de revertir el resultado, el técnico de Corinthians movió el banco a los 45 minutos con el ingreso de Guilherme William, Silva Inácio en lugar de Iago, da Silva Machado. Más tarde, buscando profundidad, también sumó a Jesse, Lingard y Pedro Raul, Garay da Silva. Por su parte, el entrenador de Fluminense refrescó el mediocampo a los 59 minutos, dando entrada a Júlio César, Lima Fidelis y Paulo Henrique, Chagas de Lima Costi, movimiento que resultó clave para mantener el control del ritmo hasta el cierre del partido.

Estadísticas del encuentro

A pesar de la derrota, Corinthians mostró una postura ofensiva predominante, reflejada en sus 20 remates al arco frente a los 10 de Fluminense. Además, el local dominó la posesión con un 57% frente al 43% de la visita. El aspecto en el que el dueño de casa fue ampliamente superior fue en la generación de jugadas de pelota parada, registrando 11 tiros de esquina contra solo 1 del equipo visitante. En cuanto a la precisión, Corinthians contabilizó 7 tiros a puerta, mientras que Fluminense tuvo una efectividad mayor al concretar 3 goles con 6 disparos a portería.

Disciplina y cierre de partido

El rigor defensivo del encuentro quedó en evidencia con la cantidad de amonestaciones repartidas por el árbitro Ramon Abatti Abel. Por el lado de Corinthians, vieron la tarjeta amarilla Memphis, Depay, Matheus, França Silva y André Luiz, Santos Dias. En Fluminense, el juego brusco y las interrupciones también fueron castigadas, siendo amonestados Samuel, Xavier Brito, Matheus, Martinelli Lima, Agustín, Canobbio, Júlio César, Lima Fidelis y Gustavo, Nonato Santana. Con este resultado, Fluminense celebra un triunfo valioso fuera de casa, cerrando el marcador en los instantes finales con el tanto de Kevin, Serna que terminó de sentenciar la historia.