Francia vs. Australia, en vivo: cómo ver online el partido del Mundial Qatar 2022

Francia y Australia se enfrentan este martes, desde las 16 (hora argentina) en el Estadio Al Janoub, en el cierre de la primera fecha del grupo D del Mundial Qatar 2022. El encuentro se puede ver en vivo por televisión a través de TV Pública, DeporTV y DSports, y por streaming por intermedio de las plataformas Cont.ar y DGO. Previamente, Dinamarca y Túnez, los otros integrantes de la zona, se miden a las 10 en el Estadio Ciudad de la Educacion, ubicado en Rayán.

Los galos se consagraron campeones de la Nations League 2021 luego de vencer a España en la final disputada en el Estadio San Siro de Milán, Italia. Sin embargo, en la edición 2022 de la competencia no lograron acceder a la instancia de eliminación directa tras finalizar en el tercer lugar del grupo A1 que compartieron con Croacia, Dinamarca y Austria. Los australianos, por su parte, llegan en una racha positiva ya que no pierden hace cinco partidos (su última caída fue el 29 de marzo ante Arabia Saudita por 1-0, en un compromiso correspondiente a las Eliminatorias de la Confederación Asiática de Fútbol).

El entrenador de Francia, Didier Deschamps, advirtió que en el primer partido se requiere “calma y serenidad”: ”Mañana es nuestro debut en la competición, el grupo está deseando que llegue. No hay nada de qué preocuparse, hicimos todo lo posible para que todo el grupo estuviera en su mejor momento para este primer partido. No es decisivo, pero sigue siendo muy importante, no hay necesidad de sentirse ansioso”, sostuvo el director técnico del vigente defensor del título. “Necesitas calma y serenidad sabiendo que te enfrentas a oponentes de muy alto nivel”, aseguró en conferencia de prensa.

Didier Deschamps fue campeón del mundo como jugador en 1998 y como DT en 2018 AFP

Cómo ver online Francia vs. Australia

El partido se disputará este martes 22 de noviembre a las 16 (hora argentina) y se puede ver en televisión a través de TV Pública, DeporTV y DSports. Además, también estará disponible por streaming mediante la plataforma Cont.ar. Por su parte, quienes cuentan con Flow o DGO, en tanto, tienen la posibilidad de sintonizar los canales deportivos directamente a través de ellas.

TV Pública.

DeporTV.

DSports.

DGO.

Flow - TV Pública o DeporTV.

Cont.ar.

¿Cómo clasificó Francia?

La selección comandada por Didier Deschamps es la candidata principal a quedarse con el primer puesto de la zona. Clasificó a la cita ecuménica luego de finalizar invicta en el grupo D de las eliminatorias europeas, en las que ganó cinco partidos y empató tres, con un saldo de 18 goles a favor y solo tres en contra.

¿Cómo clasificó Australia?

La selección oceánica comandada por Graham Arnold, que compite desde hace 15 años en las eliminatorias asiáticas, clasificó al Mundial luego de vencer a Perú por penales en uno de los repechajes disputados en junio de este año. Previamente había terminado en el tercer lugar del grupo B de las Eliminatorias de la Confederación Asiática de Fútbol (AFC), lo que le dio la posibilidad de enfrentar a Emiratos Árabes (tercero en el grupo A) para decidir al rival del combinado sudamericano. Los Socceroos ganaron 2-1 ese encuentro con goles de Jackson Irvine (mediocampista de St. Pauli de la segunda división de Alemania) y Ajdin Hrustic (mediocampista de Hellas Verona de Italia).

Awer Mabil, delantero de Cádiz de España, se perfila para ser titular en el debut ante Francia Albert Perez - Getty Images AsiaPac

¿Qué dicen las apuestas?

Según las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, el último campeón del mundo es amplio favorito para quedarse con los tres puntos, con cuotas cercanas a 1.31. Un triunfo del equipo oceánico, por su parte, paga cerca de 13.00; mientras que el empate otorga cuotas de hasta 6.32 en casas de apuestas nacionales e internacionales.

Posibles formaciones

Francia : Hugo Lloris ; Benjamin Pavard , Dayot Upamecano , Ibrahima Konaté , Lucas Hernández ; Aurélien Tchouaméni , Adrien Rabiot ; Ousmane Dembélé , Antoine Griezmann , Kylian Mbappé y Olivier Giroud .

: Hugo ; Benjamin , Dayot , Ibrahima , Lucas ; Aurélien , Adrien ; Ousmane , Antoine , Kylian y Olivier . Australia: Mathew Ryan; Kye Rowles, Bailey Wright, Aziz Behich, Nathaniel Atkinson; Jackson Irvine, Mathew Leckie, Aaron Mooy, Mitchell Duke, Ajdin Hrustic y Awer Mabil.

