Getafe venció 1-0 a Málaga, por la Liga de España

El encuentro se disputó el 20 de septiembre de 2026 a las 09.00 en el Estadio Coliseum, con arbitraje de Javier Alberola Rojas. En un compromiso correspondiente a la jornada 7 de la Liga de España, Getafe logró imponerse por 1-0 ante Málaga, asegurando tres puntos clave tras un trámite cerrado que se definió en el tramo final del partido.

Desde el plano táctico, el conjunto local optó por un esquema 4-5-1, mientras que la visita planteó un 4-1-4-1. La paridad se mantuvo hasta los 85 minutos, momento en que Iván Azón marcó el 1-0 tras asistencia de Martín Satriano, desatando el festejo en el Coliseum. El partido también estuvo marcado por la disciplina: Johan Mojica, Nemanja Gudelj, Francho Serrano y Ramón Terrats vieron la tarjeta amarilla por el lado de Getafe, mientras que Eneko Jauregi y David Larrubia fueron amonestados en Málaga.

Durante el segundo tiempo, ambos entrenadores buscaron variantes para desnivelar. Por el bando ganador, a los 65 minutos, Orel Mangala ingresó por Djené Dakonam, mientras que hacia el final ingresaron Saba Sazonov y David Cordón Mancha. En la vereda opuesta, Málaga debió realizar un cambio obligado a los 74 minutos debido a la lesión de Rafa Rodríguez, reemplazado por Ramón Enríquez.

En cuanto a las estadísticas, Getafe exhibió mayor insistencia ofensiva con un total de 19 disparos, de los cuales 7 fueron a puerta, frente a los 11 intentos de Málaga (4 al arco). A pesar de que el conjunto visitante dominó la posesión con un 55,3% contra el 44,7% del equipo local, la eficacia de Getafe terminó siendo determinante para sellar el resultado definitivo en esta fecha del campeonato.

Getafe venció por 1-0 a Málaga como Home, en un partido correspondiente a la fecha 7 de la Liga de España 2026. Para Getafe el gol fue marcado por {'player_id': 'p503798', 'player_name': 'Iván, Azón', 'minute': '85', 'period': 'SecondHalf', 'type': 'Goal', 'assist_player_id': 'p474843', 'assist_player_name': 'Martín, Satriano'} . El cotejo se disputó en el estadio Estadio Coliseum, en una nueva jornada del fútbol español. El cotejo se disputó en el estadio Estadio Coliseum, en una nueva jornada del fútbol español.

Con este resultado, Getafe suma 8 puntos, ubicándose en la 9 posición, mientras que Málaga tiene 3 unidades, en la 20 posición en la tabla. La ficha completa del partido, con formaciones, incidencias y el resumen de las jugadas destacadas ya está disponible en canchallena.com.

Así están Getafe y Málaga en la tabla de posiciones, tras la fecha 7

Cómo se disputa la primera división del fútbol español en 2026

LaLiga se disputa con 20 equipos de toda España en un sistema de todos contra todos. Cada club se enfrenta a los demás en dos ocasiones —una como local y otra como visitante— a lo largo de las 38 jornadas que componen la temporada. El calendario se define por sorteo antes del inicio del torneo, y los puntos se asignan de manera tradicional: tres por victoria, uno por empate y ninguno en caso de derrota. La posición final de los equipos en la tabla determina tanto los títulos como los descensos y las clasificaciones a competiciones europeas.

El equipo que finaliza en el primer puesto es consagrado campeón de LaLiga. Los tres últimos descienden a Segunda División y sus plazas son ocupadas por los tres equipos ascendidos. Además, los dos mejores equipos de LaLiga que no lleguen a la final de la Copa del Rey se clasifican automáticamente a la Supercopa de España de la temporada siguiente.

Cómo es la clasificación a las Copas europeas 2026

España cuenta con siete plazas para los torneos de clubes de la UEFA en la temporada siguiente. Los cuatro primeros clasificados de LaLiga acceden a la Liga de Campeones. El quinto puesto y el campeón de la Copa del Rey se clasifican a la Liga Europa. El sexto equipo en la tabla obtiene una plaza en la cuarta ronda previa de la Liga Conferencia.

¿Esta distribución se puede modificar? Sí. Por ejemplo, si el campeón de la Copa del Rey termina entre los cinco primeros de la liga, su plaza en la Europa League pasa al sexto, y el séptimo obtiene la plaza para la Conference League. Si el campeón de la Copa finaliza en sexta posición, conserva el cupo de Copa por ser más valioso, y el séptimo accede a la Conference.

Por su parte, si un equipo español gana una competición europea, obtiene una plaza en la edición siguiente del torneo que ganó o de un nivel superior. En ese caso, solo puede conservar una plaza europea, priorizando la de mayor nivel, y se pierde el derecho a utilizar la otra. Finalmente, si la RFEF se ubica entre las dos federaciones con mejor coeficiente UEFA, recibe una plaza adicional para la próxima Champions League, que se asigna al equipo mejor ubicado en LaLiga que no haya clasificado por otro medio. Esta condición puede alterar toda la distribución de plazas europea.