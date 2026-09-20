Grêmio empató 0-0 con Palmeiras, por el Brasileirao Serie A 2026

El partido entre Grêmio y Palmeiras se disputó el 20 de septiembre de 2026 a las 11.00 en el Grêmio Arena, con el arbitraje de Paulo Cezar Zanovelli Da Silva. En un encuentro cerrado y sin emociones en las redes, ambos conjuntos igualaron sin goles durante los 90 minutos de juego en la jornada 28 del torneo.

Análisis táctico y cambios

Los directores técnicos propusieron planteos disímiles: Grêmio se presentó con un esquema 3-4-3, mientras que Palmeiras optó por un 4-2-2-2. La intensidad se reflejó en la cantidad de amonestados, con un total de diez tarjetas amarillas repartidas entre ambos equipos a lo largo del cotejo. Durante la segunda mitad, los entrenadores buscaron romper el cero mediante sustituciones estratégicas. Por parte de Grêmio, a los 74 minutos ingresó Martin Braithwaite en lugar de Carlos Vinícius, mientras que Palmeiras movió su estructura a los 72 minutos con los ingresos de Felipe Anderson y Ramón Sosa.

Dominio estadístico

El desarrollo del juego mostró una clara superioridad en la tenencia del balón por parte de Palmeiras, que alcanzó un 71,7% de posesión frente al 28,3% de Grêmio. Esta diferencia se trasladó también al volumen ofensivo: Palmeiras acumuló un total de 31 tiros contra solo 7 de su rival. Sin embargo, a pesar de la insistencia, la eficacia fue nula para ambos bandos.

Precisión en la definición

La falta de puntería fue el factor común de la jornada. Palmeiras remató en 10 ocasiones a portería, mientras que Grêmio logró inquietar al arco rival con 4 tiros a puerta. Además, la estadística de tiros de esquina reflejó el dominio territorial del equipo visitante, que dispuso de 9 corners frente a los 2 ejecutados por el equipo local, aunque ninguno logró capitalizarse para desnivelar el marcador final.