Horario de la selección argentina en el primer amistoso en Pekín: cuándo juega vs. Australia

La selección argentina se presenta este jueves en el estadio Olímpico de Pekín frente a Australia en un amistoso de la segunda fecha del año de la Federación Internacional de Fútbol (FIFA). Por la diferencia en el uso horario, el encuentro inicia a las 20 de China, es decir a las 9 de la Argentina, y se transmite en vivo por TyC Sports y la TV Pública, por lo que también se podrán ver online en las plataformas digitales TyC Sports Play, Flow, DGO, Telecentro Play y Cont.ar. En todos los casos se requiere ser suscriptor y/o cliente de un cableoperador para acceder al contenido.

El favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el albiceleste con una cuota máxima de 1.24. Su derrota, es decir una victoria de los aussies, cotiza hasta 15.50. El empate llega a 7.40.

Alexis Mac Allister pelea por un lugar entre los titulares de la Argentina vs. Australia Aníbal Greco - La Nación

La probable formación de la Argentina

Lionel Scaloni no confirmó el once titular en la conferencia de prensa previa al amistoso. Sin embargo, reveló algunas certezas: “El equipo no lo tengo, pero más o menos será el que terminó jugando el Mundial”. Ante esto, se puede confirmar que Emiliano ‘Dibu’ Martínez estará bajo los tres palos y Nahuel Molina será el lateral derecho titular, ya que no hay ningún otro futbolista entre los convocados que se desempeñe en esa posición a raíz de que Gonzalo Montiel no se sumó al plantel porque se lesionó en su último partido con Sevilla. Rodrigo de Paul, pieza clave del entrenador, también será de la partida al igual que Cristian ‘Cuti’ Romero, el capitán Lionel Messi, Nicolás Otamendi, Enzo Fernández y Ángel Di María.

Hay algunas dudas: Alexis Mac Allister y Nicolás Tagliafico, titulares en la definición del Mundial Qatar 2022 ante Francia, arrastran fatigas musculares y podrían estar en el banco de suplentes. Por su parte Julián Álvarez, el último en llegar a Pekín tras ser campeón de la Champions League con Manchester City, tiene un pie afuera por el evidente cansancio del viaje y el hecho de haber participado únicamente de un entrenamiento. En esos puestos vacantes ingresarían Giovani Lo Celso, Marcos Acuña y Giovanni Simeone o Nicolás González.

Los nombres “nuevos” de Walter Benítez, Facundo Medina, Lucas Ocampos, Alejandro Garnacho y Facundo Bounanotte esperarán su lugar entre los suplentes con muchas más posibilidades de jugar contra Indonesia.

Lionel Messi, el único futbolista que Lionel Scaloni confirmó que será titular vs. Australia Ng Han Guan - AP

Los antecedentes

Argentinos y australianos se enfrentaron por última vez en Qatar 2022 con triunfo para la albiceleste 2 a 1 con goles de Lionel Messi y Julián Álvarez. Enzo Fernández (en contra), le dio el tanto a los oceánicos en un duelo que se definió con una atajada espectacular de ‘Dibu’ Martínez. Entonces, la Argentina avanzó a cuartos contra Países Bajos.

El antecedente más destacado entre ambos países data de 1993, cuando se enfrentaron en una serie de ida y vuelta en uno de los repechajes al Mundial de Estados Unidos 1994. En Sídney, el día que Diego Armando Maradona se volvió a poner la camiseta celeste y blanca tras la final perdida en Italia 1990, fue empate 1 a 1 mientras que en el estadio Monumental el conjunto de Alfio Basile ganó 1 a 0 y clasificó a la Copa del Mundo. Uno de los delanteros de los aussies en la llave fue Graham Arnold, actual entrenador del equipo. En junio de 2005 argentinos y australianos se enfrentaron en un amistoso y se impuso el elenco nacional 4 a 2.

Resumen de la victoria de Argentina vs Australia

