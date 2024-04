Francisco Cerúndolo vs. Alexander Zverev, en vivo: cómo ver online el partido por el Masters 1000 de Madrid

Escuchar

Este martes se llevan a cabo los octavos de final del Masters 1000 de Miami, el cuarto certamen de la categoría en la temporada de la ATP, y uno de los duelos más destacados es el que protagonizan Francisco Cerúndolo vs. Alexander Zverev. El partido está programado en el tercer turno del estadio Arantxa Sánchez Vicario, donde la actividad comenzó a las 6 (hora argentina) con Andrey Rublev vs. Tallon Griekspoor y continúa con Hubert Hurkacz vs. Taylor Fritz. Justamente de este último juego sale el rival en la próxima etapa de quien se imponga del cotejo entre el argentino y alemán.

El choque se transmite en vivo por ESPN 2, por lo que también se puede ver en las plataformas digitales Star+, Flow, DGO y Telecentro Play. En la previa, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el teutón con una cuota máxima de 1.25 contra 4.94 que cotiza la victoria del sudamericano.

Francisco Cerúndolo y Alexander Zverev nunca se enfrentaron en el circuito de la ATP

Cerúndolo es el único tenista albiceleste que sigue en carrera porque el resto quedaron eliminados previamente. El último que se despidió fue Pedro Cachín este lunes a manos de Rafael Nadal en un partidazo que se definió en el tercer set. Preclasificado número 21, el argentino accedió entre los mejores 16 con triunfos previos ante el húngaro Fabián Marozsan por 6-2 y 7-6 (5) y el estadounidense Tommy Paul por 6-7 (7), 6-4 y 6-2. La primera ronda la atravesó sin jugar.

Zverev tampoco afrontó la rueda inicial por ser el cuarto sembrado del cuadro principal. En la segunda eliminó sin problemas al croata Borna Coric por 6-4 y 6-2 y, después, al canadiense Denis Shapovalov por 6-4 y 7-5. A diferencia del argentino, no cedió ningún set en los dos partidos que disputó en la Caja Mágica de la capital española.

Curiosamente, si bien se trata de dos tenistas acostumbrados a ser protagonistas en cada torneo en que participan, nunca antes se enfrentaron oficialmente. El de esta jornada es el primer duelo entre Cerúndolo y Zverev, por lo que inaugura el historial entre sí.

Francisco Cerúndolo es el único argentino que queda en el cuadro principal del Masters 1000 de Madrid

Todos los campeones del Masters 1000 de Madrid

El Masters 1000 de Madrid comenzó a disputarse en la capital española en 2002, aunque pasó a realizarse en la superficie de polvo de ladrillo en el año 2009. Desde entonces, solo seis tenistas lograron consagrarse en la rama masculina, entre los que destacan Rafael Nadal, Novak Djokovic y Roger Federer. Por el lado femenino, nueve se alzaron con el trofeo, con Serena Williams, Simona Halep y Maria Sharapova como principales exponentes.

2009 : Roger Federer (Suiza).

: Roger Federer (Suiza). 2010 : Rafael Nadal (España).

: Rafael Nadal (España). 2011 : Novak Djokovic (Serbia).

: Novak Djokovic (Serbia). 2012 : Roger Federer (Suiza).

: Roger Federer (Suiza). 2013 : Rafael Nadal (España).

: Rafael Nadal (España). 2014 : Rafael Nadal (España).

: Rafael Nadal (España). 2015 : Andy Murray (Gran Bretaña).

: Andy Murray (Gran Bretaña). 2016 : Novak Djokovic (Serbia).

: Novak Djokovic (Serbia). 2017 : Rafael Nadal (España).

: Rafael Nadal (España). 2018 : Alexander Zverev (Alemania).

: Alexander Zverev (Alemania). 2019 : Novak Djokovic (Serbia).

: Novak Djokovic (Serbia). 2020 : No se disputó por la pandemia del Covid-19.

: No se disputó por la pandemia del Covid-19. 2021 : Alexander Zverev (Alemania).

: Alexander Zverev (Alemania). 2022 : Carlos Alcaraz (España).

: Carlos Alcaraz (España). 2023: Carlos Alcaraz (España).