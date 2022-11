Inglaterra vs. Estados Unidos: resumen, goles y resultado del partido del Mundial 2022

Inglaterra y Estados Unidos protagonizaron este viernes el quinto 0 a 0 del Mundial Qatar 2022 en el juego correspondiente a la segunda fecha de la zona B, donde los cuatro equipos siguen con chances de clasificar porque previamente Irán derrotó a Gales 2 a 0. El juego entre ingleses y norteamericanos se disputó en el estadio Al Bayt, el de la ceremonia y partido inaugural, y lo arbitró venezolano Jesús Valenzuela.

Ninguno de los dos equipos tuvo la virtud de generar demasiado peligro en el arco rival. La posibilidad más clara fue del combinado estadounidense con un disparo de Christian Pulisic que dio en el travesaño cuando Jordan Pickford ya estaba vencido. Los dirigidos por Gareth Southgate tuvieron su chance en los pies de Mason Mount, pero lo impidió el arquero Matt Turner.

Inglaterra y Estados Unidos construyeron el quinto partido sin goles en la Copa del Mundo MANAN VATSYAYANA - AFP

Con este resultado, ambos seleccionados siguen invictos, pero Inglaterra depende de sí mismo para avanzar a octavos de final y logrará con un empate en su último juego mientras que Estados Unidos debe ganar si o si porque apenas tiene dos puntos por las dos pardas.

Más allá de no haber podido ganar, el entrenador de norteamericano Gregg Berhalter, se mostró satisfecho con lo hecho por sus dirigidos: “Estamos orgullosos, pero nuestro trabajo todavía no está hecho. Tenemos que ganar el martes y sabemos que con cinco puntos, estaremos en la siguiente ronda. Hay que concentrarse en esos cinco puntos”.

El duelo significó el quinto empate sin anotaciones de la cita ecuménica después de Dinamarca vs. Túnez, Marruecos vs. Croacia, Polonia vs. México y Uruguay vs. Corea del Sur. Lo curioso es que Harry Kane todavía no pudo marcar, aún cuando en la previa del certamen era el máximo favorito en las apuestas a ser el goleador de la Copa del Mundo, objetivo que logró en Rusia 2018. En la goleada de su seleccionado 6 a 2 a Irán, dio dos asistencias pero no concretó el suyo.

Inglaterra manda en el grupo B con cuatro puntos producto de una victoria y un empate Julio Cortez - AP

Formaciones

Inglaterra : Jordan Pickford; Kieran Trippier, John Stones, Harry Maguire y Luke Shaw; Declan Rice, Jude Bellingham y Bukayo Saka; Raheem Sterling, Mason Mount y Harry Kane. DT : Gareth Southgate. Ingresaron Jordan Henderson, Jack Grealish y Marcus Rashford.

: Jordan Kieran John Harry y Luke Declan Jude y Bukayo Raheem Mason y Harry : Gareth Jordan Jack y Marcus Estados Unidos: Matt Turner; Sergiño Dest, Walker Zimmerman, Tim Ream y Antonee Robinson; Weston McKennie, Tyler Adams, Yunus Musah; Haji Wright; Timothy Weah y Christian Pulisic. DT: Gregg Berhalter. Ingresaron Brendan Aaronson, Shaquell Moore, Giovanni Reyna y Josh Sargent.

Posiciones y fixture del grupo B

Los cuatro seleccionados tienen chances de clasificar a octavos de final y los dos que lo hagan se definirá en la última fecha, el martes 29 de noviembre. El líder, con cuatro unidades, es Inglaterra, seguido de Irán con tres. Estados Unidos tiene dos y los galeses, una. Los próximos cruces serán ingleses frente a galeses e iraníes contra norteamericanos.