Inglaterra vs. Senegal: resumen, goles y resultado del partido del Mundial 2022

Inglaterra venció este domingo a Senegal 3 a 0 en uno de los partidos de octavos de final del Mundial Qatar 2022 y se metió entre los mejores ocho seleccionados del torneo. Su próximo rival será Francia, que previamente superó 3 a 1 a Polonia, y el duelo se disputará el próximo sábado a las 16 (hora argentina) en el estadio Al Bayt, el de la ceremonia y partido inaugural. En ese mismo recinto se enfrentaron ingleses y africanos con arbitraje del salvadoreño Iván Barton. Será probablemente uno de los encuentros que acapare mayor atención, ya que se trata de un cara a cara “adelantado” entre dos favoritos al título.

El duelo entre Inglaterra y Senegal fue parejo en sus primeros minutos, con el elenco de Aliou Cissé siendo más punzante para atacar. Así, generó las opciones más claras para anotar, sorprendió a su rival e hizo trabajar a Jordan Pickford. Sin embargo, con la jerarquía de sus futbolistas el conjunto de Gareth Southgate se adelantó en el marcador a los 38′ gracias a Jordan Henderson, quien empujó al arco de Edouard Mendy un centro atrás de Phil Foden.

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Disfruta lo mejor del muy buen 3-0 de Inglaterra ante Senegal, para avanzar a cuartos de final.#CatarEnDIRECTV pic.twitter.com/kKhC0w0Aif — DSports (@DSports) December 4, 2022

Enseguida, antes de que termine la primera mitad, los senegaleses pecaron de inocentes y recibieron el golpe de gracia. De una ofensiva suya, decantó el segundo tanto de Inglaterra, que contraatacó con velocidad sin que ningún rival corte la jugada, con un par de pases dejó a dos atacantes mano a mano contra el defensor Kalidou Koulibaly y, después a Harry Kane con Mendy. El delantero de Tottenham, principal favorito a máximo artillero de la Copa del Mundo según las apuestas en la previa, definió con un fuerte remate y marcó su primer tanto en el certamen.

En el complemento, a partir de la ventaja, los británicos controlaron el juego y truncaron cualquier intento de recuperación de Senegal. Poco más de media hora antes del final, Bukayo Saka sentenció la historia con su tercera anotación en la cita ecuménica, que lo ubicó como uno de los escoltas en la tabla de goleadores que comanda Kylian Mbappé.

Inglaterra dominó el partido contra Senegal y avanzó a cuartos de final de Qatar 2022 PAUL ELLIS - AFP

“Los partidos de eliminación directa nunca son fáciles, y hoy y durante todo el torneo hemos mostrado una gran madurez”, manifestó Kane tras el triunfo. Su entrenador, Southgate, destacó el aporte de los jóvenes: “Tenemos unos jugadores super jóvenes, que creemos que está bien que les demos oportunidades. Jude Bellingham, Phil Foden, Bukayo Saka están yendo en una dirección realmente buena y estos partidos son una experiencia de vida brillante para ellos”.

Cissé, por su parte, lamentó no haber aprovechado los primeros 30 minutos, donde su equipo dominó el encuentro: “Desafortunadamente no anotamos al inicio. No fuimos tan fuertes como podemos ser. No pongo excusas, pero nos faltaron algunos jugadores que nos pudieron aportar algo extra. Somos uno de los mejores equipos africanos, pero nos enfrentamos a uno de los mejores cinco equipos del mundo”.

Aliou Cissé lamentó que Senegal no aprovechó los primeros 30 minutos del juego, donde dominó a Inglaterra

Con la victoria, el conjunto europeo estiró su récord positivo ante oponentes de África: en 21 partidos, ocho de ellos en mundiales, nunca perdió. También, agrandó la distancia del Viejo Continente: en 10 cruces entre países de dichas zonas geográficas, en nueve ocasiones salieron victoriosos los europeos. Además, los ‘Tres Leones’ llegaron a 12 tantos en el Mundial e igualaron el récord de Rusia 2018, en el que jugaron siete partidos porque fueron cuartos al perder en semifinales con Croacia y en el duelo por el tercer puesto contra Bélgica.

Con su gol, Henderson, de 32 años y 170 días, se convirtió en el segundo jugador más veterano en marcar para su país en un Mundial. El volante de Liverpool solo es superado por Tom Finney, quien tenía 36 años y 64 días cuando le anotó un gol a la extinta Unión Soviética en la cita ecuménica de Suecia 1958.

Formaciones

Inglaterra : Jordan Pickford; Kyle Walker, John Stones, Harry Maguire y Luke Shaw; Jordan Henderson, Declan Rice y Jude Bellingham; Bukayo Saka, Harry Kane y Phil Foden. DT : Gareth Southgate. Ingresaron Marcus Rashford, Jack Grealish, Mason Mount, Eric Dier y Kalvin Phillips.

: Jordan Pickford; Kyle Walker, John Stones, Harry Maguire y Luke Shaw; Jordan Henderson, Declan Rice y Jude Bellingham; Bukayo Saka, Harry Kane y Phil Foden. : Gareth Southgate. Marcus Rashford, Jack Grealish, Mason Mount, Eric Dier y Kalvin Phillips. Senegal: Edouard Mendy; Youssof Sabaly, Kalidou Koulibaly, Abdou Diallo e Ismail Jakobs; Ismalia Sarr, Nampalys Mendy, Pathe Ciss y Krepin Diatta; Iliman Ndiaye; Boulaye Dia. DT: Aliou Cisse. Ingresaron Pape Sarr, Cheikh Dieng, Pape Gueye, Famara Diedhiou y Fode Ballo.