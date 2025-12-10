Juventus venció por 2-0 a Pafos, por la Champions League 2025

Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
El partido correspondió a otra jornada de la Liga de Campeones de Europa; los detalles que hay que saber
- 1 minuto de lectura'
Juventus venció por 2-0 a Pafos como local, en un partido correspondiente a la Champions League 2025. Para Juventus los goles fueron marcados por McKennie , David . El cotejo se disputó en el estadio Allianz Stadium.
La ficha completa del partido, con formaciones, incidencias y el resumen de las jugadas destacadas ya está disponible en canchallena.com.
Así están Juventus y Pafos en la tabla de posiciones, tras la fecha de playoffs
Cómo se disputa la Champions League en 2025
La Liga de Campeones de la UEFA es el torneo más prestigioso del fútbol europeo a nivel de clubes. Participan más de 80 equipos que representan a las principales ligas del continente. El certamen comienza con una fase de clasificación de cuatro rondas, que incluye una “Ruta de Campeones” para los ganadores de las ligas nacionales y una “Ruta de Liga” para los equipos que no fueron campeones pero lograron buenas posiciones. Los vencedores de estas etapas acceden a la fase liga principal.
En esta etapa de Liga, 36 equipos disputan ocho partidos frente a rivales diferentes (cuatro como local y cuatro como visitante), según un sistema de bombos basado en los coeficientes UEFA.
¿Cómo sigue el camino después de la Liga? Los ocho mejores avanzan directamente a octavos de final, mientras que los ubicados entre el 9.º y el 24.º puesto deben jugar un play-off para ingresar a esa instancia. Desde allí, la competencia sigue con eliminatorias de ida y vuelta (octavos, cuartos y semifinales) hasta llegar a la gran final que define al campeón de Europa.
Otras noticias de Champions League
Súper miércoles. Manchester City ganó en el Bernabéu y complicó más al DT de Real Madrid, y el golazo de la fecha en la Champions
Salud mental. El capitán del Barcelona emprendió un viaje espiritual tras un delicado momento anímico
Alternativas. En qué canal pasan Athletic Bilbao vs. PSG, por la Champions League 2025-2026
- 1
Matías Almeyda y un fuerte encontronazo con una jueza de línea: “Tengo tres hijas, señorita”
- 2
Las Leoncitas superaron a Alemania y avanzaron a las semifinales del Mundial Junior de hockey sobre césped
- 3
Horario del partido de la selección argentina vs. Argelia, por el debut en el Mundial 2026
- 4
Champions League: Julián Álvarez se lució en el triunfo de Atlético de Madrid y Liverpool le ganó al Inter de Lautaro