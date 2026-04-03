Posiciones del Torneo Apertura 2026, en vivo: así se juega la fecha 13

El certamen que abrió la temporada en la máxima categoría del fútbol argentino reúne 30 equipos que se enfrentan en dos zonas; los ocho primeros de cada una avanzan a octavos
- 3 minutos de lectura'
La fecha 13 del Torneo Apertura 2026 comenzó el miércoles 1° de abril y se extiende hasta el lunes 6 con 15 partidos. El encuentro más destacado es el clásico de Avellaneda entre Independiente y Racing, que se disputa este sábado a las 17.30 (horario argentino) en el estadio Libertadores de América Ricardo Enrique Bochini. Las tablas de posiciones y el detalle de cada compromiso se pueden seguir en vivo en canchallena.com.
Para este campeonato, los 30 clubes fueron divididos en dos zonas de 15 cada una. Se enfrentan todos contra todos y, además, cada equipo disputa un interzonal y un clásico o emparejamiento contra un rival del otro grupo. Luego de 16 fechas, los ocho mejores de cada uno avanzarán a octavos de final. Desde entonces, habrá cruces de eliminación directa a partido único hasta dirimir el campeón, que se clasificará a la Copa Libertadores 2027.
La temporada continuará en el segundo semestre con el Clausura, que tendrá el mismo formato y fixture pero con las localías invertidas. Los puntos que los clubes sumen en la primera etapa de los dos campeonatos (sin considerar los duelos de eliminación directa) se contarán tanto en la Tabla Anual como en la de promedios. A través de la primera se otorgarán cupos a las copas Libertadores y Sudamericana de 2027, mientras que el último descenderá a la Primera Nacional junto al peor del escalafón en el que este año se promedian las unidades conseguidas en los certámenes de 2024, 2025 y 2026.
Así se juega la fecha 13
Miércoles 1° de abril
- Lanús 0-0 Platense – Zona A
Jueves 2 de abril
- Barracas Central 1-2 Sarmiento – Zona B
- Tigre 0-2 Independiente Rivadavia – Zona B
- Talleres 0-1 Boca – Zona A
Viernes 3 de abril
- Gimnasia de Mendoza 3-2 Vélez – Zona A
- Unión 2-0 Deportivo Riestra – Zona A
- San Lorenzo 1-0 Estudiantes de La Plata – Zona A
Sábado 4 de abril
- 13.30: Aldosivi vs. Estudiantes de Río Cuarto – Zona B (ESPN Premium)
- 17.30: Independiente vs. Racing – Interzonal (ESPN Premium y TNT Sports)
- 21: Rosario Central vs. Atlético Tucumán – Zona B (TNT Sports)
Domingo 5 de abril
- 15.30: Gimnasia de La Plata vs. Huracán – Zona B (ESPN Premium)
- 18: River vs. Belgrano – Zona B (TNT Sports)
- 20.30: Central Córdoba vs. Newell’s – Zona A (ESPN Premium)
Lunes 6 de abril
- 19: Argentinos Juniors vs. Banfield – Zona B (ESPN Premium)
- 21.15: Instituto vs. Defensa y Justicia – Zona A (TNT Sports)
Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
Otras noticias de Fútbol argentino
Qué manera de sufrir. Newell’s tenía todo para armar una goleada en Santiago, pero recién aseguró el éxito en el último minuto
"A todos nos putearon". Coudet se mostró feliz por el nivel de un jugador resistido e hizo una broma por el platinado de Subiabre
Se destapó. El cuarto triunfo seguido del River de Coudet no fue uno más: aparecieron el juego y los goles
- 1
Dónde ver en directo online a Lionel Messi e Inter Miami vs. Austin FC, por la MLS 2026
- 2
Festeja Demichelis: Mallorca le ganó a Real Madrid con un golazo en el tiempo de descuento
- 3
Enzo Fernández sonrió en la platea: qué dijo el DT de Chelsea sobre el conflicto
- 4
El penal y la chance dada que Maravilla Martínez falló antes de que Independiente le ganara a Racing