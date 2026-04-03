Posiciones del Torneo Apertura 2026, en vivo: así se juega la fecha 13

La fecha 13 del Torneo Apertura 2026 comenzó el miércoles 1° de abril y se extiende hasta el lunes 6 con 15 partidos. El encuentro más destacado es el clásico de Avellaneda entre Independiente y Racing, que se disputa este sábado a las 17.30 (horario argentino) en el estadio Libertadores de América Ricardo Enrique Bochini. Las tablas de posiciones y el detalle de cada compromiso se pueden seguir en vivo en canchallena.com.

Para este campeonato, los 30 clubes fueron divididos en dos zonas de 15 cada una. Se enfrentan todos contra todos y, además, cada equipo disputa un interzonal y un clásico o emparejamiento contra un rival del otro grupo. Luego de 16 fechas, los ocho mejores de cada uno avanzarán a octavos de final. Desde entonces, habrá cruces de eliminación directa a partido único hasta dirimir el campeón, que se clasificará a la Copa Libertadores 2027.

Independiente y Racing igualaron los últimos tres partidos entre sí; se enfrentarán este sábado

La temporada continuará en el segundo semestre con el Clausura, que tendrá el mismo formato y fixture pero con las localías invertidas. Los puntos que los clubes sumen en la primera etapa de los dos campeonatos (sin considerar los duelos de eliminación directa) se contarán tanto en la Tabla Anual como en la de promedios. A través de la primera se otorgarán cupos a las copas Libertadores y Sudamericana de 2027, mientras que el último descenderá a la Primera Nacional junto al peor del escalafón en el que este año se promedian las unidades conseguidas en los certámenes de 2024, 2025 y 2026.

Así se juega la fecha 13

Miércoles 1° de abril

Lanús 0-0 Platense – Zona A

Jueves 2 de abril

Barracas Central 1-2 Sarmiento – Zona B

Tigre 0-2 Independiente Rivadavia – Zona B

Talleres 0-1 Boca – Zona A

Viernes 3 de abril

Gimnasia de Mendoza 3-2 Vélez – Zona A

Unión 2-0 Deportivo Riestra – Zona A

San Lorenzo 1-0 Estudiantes de La Plata – Zona A

Sábado 4 de abril

13.30: Aldosivi vs. Estudiantes de Río Cuarto – Zona B (ESPN Premium)

17.30: Independiente vs. Racing – Interzonal (ESPN Premium y TNT Sports)

21: Rosario Central vs. Atlético Tucumán – Zona B (TNT Sports)

Domingo 5 de abril

15.30: Gimnasia de La Plata vs. Huracán – Zona B (ESPN Premium)

18: River vs. Belgrano – Zona B (TNT Sports)

20.30: Central Córdoba vs. Newell’s – Zona A (ESPN Premium)

Lunes 6 de abril