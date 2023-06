Selección argentina: Lionel Scaloni les llevó tranquilidad a los fanáticos chinos y dijo que Lionel Messi “no vende humo”

escuchar

El entrenador de la selección argentina es cuidadoso con cada una de sus palabras. No importa si se trata de un partido oficial o un amistoso. Lionel Scaloni, el técnico campeón del mundo, en su excursión por China intenta disfrutar de todo lo que sucede y cuida celosamente a sus futbolistas. Conoce que hay una enorme expectativa por ver a los campeones del mundo, especialmente a Lionel Messi, por eso les transmitió tranquilidad a los fanáticos locales sobre la presencia del capitán argentino en el encuentro de este jueves ante Australia, el primer amistoso de la gira por Asia. El partido comenzará a las 9 y será televisado por TyC Sports y TV Pública.

Hay tanta atención sobre todo lo que produce Messi, que algunos medios locales estaban inquietos por la presencia del rosarino en el partido. Entonces, en la conferencia de prensa de este miércoles en Pekín le consultaron a Scaloni cuánto tiempo tenía pensado tener a Messi dentro de la cancha: “ En principio va a jugar todo el partido. Iremos viendo cómo se da. Pero tranquilos, conmigo jugó siempre, no se preocupen por eso ”.

También estaban pendientes los medios internacionales por las declaraciones de Messi a la TV china, en la que contó que no se imagina jugando el próximo mundial en Estados Unidos, Canadá y México. Entonces, el DT volvió a poner en lo más alto la figura de su capitán: “ Me parece muy prudente lo que dijo, no vende humo y no miente . Entiendo lógico lo que dijo porque pensar más allá no me parece prudente. Después veremos si se siente bien y cuántas ganas tendrá de jugar. Para el Mundial falta mucho, entonces, pensar en ese momento no tiene sentido ahora. Jugar al fútbol lo sabe hoy y lo sabrá siempre”.

El capitán de la selección argentina, que será titular ante Australia y no viajará a Indonesia para el segundo amistoso, confirmó su llegada a Inter Miami y esa determinación parece haber puesto muy contento a Scaloni, porque siente que tendrá a un Messi sin demasiadas tensiones y cómodo con el equipo elegido: “ Estoy contento de que haya decidido irse a jugar a un club y a una ciudad que lo va a tratar de maravillas, va a estar bien y feliz jugando al fútbol , que es lo que todos queremos, más allá de la liga o el país que sea, lo importante es que se sienta bien y ahí va a tener las condiciones para que la pueda pasar bien, que de eso se trata, se lo ha ganado y lo tiene bien merecido”.

No se trata de un amistoso más, el rival eleva la exigencia, por eso el entrenador quiere estar a la altura de la cita: “E stamos bien, es un partido interesante, lindo para jugar, contra un muy buen rival . Estamos preparados aunque fue el viaje largo, es un poco incómodo, tuvimos algún que otro contratiempo, pero tenemos ganas de jugar el partido, queremos dar un buena imagen y disfrutar del equipo”, contó Scaloni, que además adelantó que el equipo podría ser la base del que terminó jugando en Qatar y que sólo tiene a Julián Álvarez bajo evaluación, ya que se sumó a último tiempo por las celebraciones con Manchester City.

Por lo tanto, el equipo para medirse con Australia, este jueves, desde las 9, hora de la Argentina, sería: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi y Marcos Acuña; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández o Leandro Paredes y Alexis Mac Allister o Giovani Lo Celso; Lionel Messi, Ángel Di María y Giovanni Simeone o Nicolás González o Julián Álvarez .

Las convocatorias siempre presentan a distintos futbolistas, por lo general, por debajo de los 25 años. Por lo tanto, algunos se preguntan si se trata de un recambio generacional planificado por el técnico de la selección argentina. Sin embargo, Scaloni, por el momento, no lo considera de esa manera: “ No estamos en un proceso de recambio generacional, tenemos una base para seguir por mucho tiempo. Los demás edad, si están bien, van a seguir viniendo . Son jugadores de nivel, marcan diferencia en sus clubes y consideramos que nos pueden aportar muchas cosas. Siempre pensando en el bien del equipo. Si vemos que hay jugadores de otro nivel y que pueden estar y modificar algo en nuestro funcionamiento estamos dispuestos a llamarlos. La idea es seguir convocando a los mejores”.

