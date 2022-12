La novia del Kun Agüero se fue de Qatar y tuvo un picante cruce con sus seguidores: “Déjenme vivir”

escuchar

A través de su cuenta de Instagram, Sofía Calzetti respondió al cuestionamiento de algunos de sus seguidores por tomar la decisión de abandonar Qatar antes de la final que disputarán Argentina y Francia este domingo. La pareja de Sergio “Kun” Agüero recibió críticas por no cuestionar las cábalas y respondió primero con un video y luego con la captura de pantalla de un mensaje.

La final del Mundial 2022 tiene a todos los argentinos con mucha expectativa. La oportunidad de que Lionel Messi y todo el plantel de Lionel Scaloni levante la Copa del Mundo en Qatar llenó de ilusión a los hinchas que siguen la cita mundialista desde el país y desde cualquier parte del planeta.

En ese contexto, muchos fanáticos hacen énfasis en respetar las cábalas y costumbres que se formaron durante los partidos anteriores, con el objetivo de no alterar nada y beneficiar el desarrollo de los acontecimientos para la albiceleste. Por eso, algunas modificaciones de cara al partido definitorio no son tomadas de la mejor manera por algunas personas.

Esto fue lo que ocurrió con Sofía Calzetti. La influencer estuvo durante varios días en Qatar mientras acompañaba a su novio, el Kun Agüero, quien desde el país de Medio Oriente realizó streams sobre el rendimiento de la selección argentina y acompañó al plantel.

A pesar de que el exdelantero del Manchester City se quedará hasta el final de la Copa del Mundo y estará cerca de los futbolistas de la convocatoria argentina, su novia tomó la decisión de volver al país. Esto dio lugar al cuestionamiento de algunos de sus seguidores, que le reprocharon esta decisión.

Todo comenzó con una foto de la pareja que la modelo compartió en su historia. “Te voy a extrañar”, escribió Calzetti junto con la imagen. Además, también incluyó una foto en el avión de vuelta a la Argentina.

A partir de allí, comenzaron las críticas. Lejos de dejarlo pasar, Sofía realizó un video a bordo de su vuelo en el que afirmó que su presencia en la sede de la Copa del Mundo no influye de ninguna manera sobre el resultado deportivo. “Dejen de bardearme y de decir que voy a romper las cábalas y esas historias que se inventan ustedes”, comenzó picante la modelo.

En esa misma línea, apuntó con ironía contra la creencia de que su accionar puede modificar de alguna manera el desenlace del Mundial: “Imaginense si yo tengo el poder de cambiar el resultado del partido. O sea, todos los jugadores conspiran bajo mi energía si estoy o no. Espectacular”.

“Chicos, dejenme vivir mi vida. Yo quiero estar en Argentina con mi familia y mis amigas. Tengo cosas que hacer, ya estuve mucho tiempo. Enloquecí, me voy”, cerró la influencer en la grabación.

A pesar de lo contundente del video, el tema no quedó allí. Calzetti compartió una captura de pantalla de un mensaje que le envió una seguidora quien le reconoció la “libertad” para tomar la decisión de volver a la Argentina antes de la final. La modelo agradeció el mensaje y reflexionó sobre esto: “Estoy aprendiendo. Si no uno termina viviendo la vida que los demás esperan o quieren y no la propia. Hay que seguir nuestro instinto y tomar decisiones”.

