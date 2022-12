El presagio de Oscar Ruggeri sobre Lionel Messi y la final: “Yo estaría muy triste del otro lado, está tremendo”

escuchar

El columnista de F90 (ESPN), Oscar Ruggeri, ponderó este miércoles el nivel mostrado por el capitán de la selección argentina, Lionel Messi, a lo largo del Mundial Qatar 2022, y se puso en el lugar de los defensores rivales para dimensionar la importancia de La Pulga para el equipo en esta competencia. La selección argentina disputará ante su par de Francia la final del torneo.

Desde su lugar de exjugador, Ruggeri dijo en relación al 30 del PSG: “Yo vengo al Mundial con toda la ilusión. Me preparo, todos nos preparamos, pero cuando ves a un tipo así del otro lado. Decís: ‘Hijo de p... tengo que esperar cuatro años, no tengo más’. Yo te digo de verdad: estaría muy triste del otro lado, cambiándome, jugando la final ahora, porque sé que este pibe está endiablado, está tremendo”.

En su rol de exdefensor, analizando la inolvidable jugada de Messi en el tercer gol de Argentina ante Croacia, Ruggeri aseguró: “Yo prefiero (marcar) un tipo de dos metros; me las rebusco, lo peleo, nos agarramos... éste te hace unos amagues, y aparte, te hace quedar en ridículo y mal. Te hace pasar un papelón, porque se va y hacen el gol. Le metió un cambio, pero después aceleró, se te mete adentro del área, que sabe que no podés ni agarrarle un pedacito, (ni) de la remera porque te cobran penal”. Asimismo, puso en valor la performance del zaguero central que marcó a La Pulga en aquella jugada, el futbolista Joško Gvardiol: “Previo a este partido, me sorprendió este chico de 20 años”.

Lionel Messi lleva cinco goles en el Mundial Qatar 2022 y es el máximo artillero junto a Kylian Mbappé

Luego, indicó que la performance de Messi en el torneo es tan superlativa que no le cabe una calificación numérica existente, al margen de que el equipo en sí está mostrando también una versión por encima de la media. “Estamos calificando con 10 puntos a la mayoría del equipo, por no decir el equipo y el cuerpo técnico son un diez. ¿Qué le decimos a él (por Messi)? ¿Qué le ponemos? No está dentro de ese puntaje”.

Después, Oscar se detuvo en un detalle del comportamiento de Messi mientras trasladaba la pelota antes de pasarle la pelota a Julián Álvarez. El Cabezón señaló que el capitán argentino le dio un pase preciso a su compañero, y no la tiró al voleo. “Lo estaba mirando hoy: no la tiró como comúnmente la tirás al punto del penal, porque siempre alguien entra, los defensores cierran... se la tiró al pie derecho de Julián”. A la vez, destacó que el atacante estuviera en el lugar “donde tiene que estar el delantero”. Mientras tanto, el conductor Sebastián Vignolo indicó que Messi “tuvo la lucidez de ver a Julián Álvarez y darle el pase”.

Lionel Messi marcó el primer gol ante Croacia, mientras que Julián Álvarez los dos restantes (Foto Instagram @leomessi)

En su comentario editorial, Vignolo reveló una conversación que tuvo con Ruggeri, en la que el Cabezón comparó a Messi con Maradona en cuanto a un aspecto de su personalidad como deportistas. “Oscar me decía, porque lo vivió, estuvo en un vestuario con otro muy grande, en una concentración, tocando una Copa del Mundo con un (Diego) Maradona, me decía: ‘estos tipos, cuando se preparan así, cuando se dedican a decir yo voy por este Mundial, por este objetivo, es muy probable que estén siempre cerca de conseguirlo’. Porque tienen este fuego sagrado intacto”, argumentó.

LA NACION