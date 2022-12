La promesa que Salt Bae deberá cumplir tras el título de la Argentina en el Mundial de Qatar 2022

escuchar

La mayoría de fanáticos del fútbol se encuentran felices tras vivir una gran final del Mundial Qatar 2022, tras disputarse entre Francia y Argentina y donde la Albiceleste salió campeona. Después de casi un mes de intensos encuentros entre las 32 selecciones participantes, llegó a su fin el más importante torneo de fútbol.

A pesar que no son pocas las historias que se hicieron virales en internet durante todos estos días sobre las promesas que realizaron fanáticos y personalidades del mundo en caso de que su equipo favorito gane el partido final. Este es el caso del chef turco, Salt Bae.

¿Qué prometió el chef turco si la Argentina salía campeón?

El famoso cocinero que se hizo viral hace varios años por su forma particular de echar sal a sus platos con su restaurante, Nusr-Et, en Doha, la capital de Qatar, que tanto los argentinos Lionel Messi y Diego Armando Maradona pudieron visitar tiempo atrás. Hace pocos días, el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia se tomó un tiempo para cenar en dicho establecimiento, mientras acompañaba a la selección durante el Mundial de Qatar 2022.

El posteo en la cuenta de Instagram de nusr_et

A través de un posteo en su cuenta de Instagram, el dueño del local gastronómico, Nusret Gökçe compartió una historia junto a Tapia (Presidente de la AFA) en la que agradeció su visita y prometió que si la Argentina se coronaba en la competición harían una “gran celebración todos juntos”.

“President of Argentina, Chiqui Tapia. He is extremely great. He is very sincere. Good luck. He said if Argentina champions the world cup, all together in doha big celebration”, escribió en la imagen que subió a sus redes sociales Nusret: “Presidente de Argentina, Chiqui Tapia. Él es extremadamente grande y muy sincero. Buena suerte. Dijo que si Argentina es campeona del mundo, todos juntos haremos una gran celebración en Doha”.

El mismo tiene una cadena de restaurantes especializados en carnes asadas que lleva su nombre y que posee 15 locales por todo el mundo. Fue hace unos cinco años cuando se posicionó como todo un influencer y las imágenes de su técnica para condimentar recorrieron las redes sociales, incluso personajes del mundo del deporte y el espectáculo.

Desde que el plato es servido en la mesa hasta que el comensal prueba el primer bocado, el acting y los movimientos exagerados son parte de la presentación. Las redes son testigo de su personalidad y la extravagancia se hace presente hasta en los más mínimos detalles.

Salt Bae es furor no solo por sus restaurantes sino por su extravagancia

Salt Bae y las polémicas por los precios de sus platos

Desde que abrió su restaurante en Londres en el mes de septiembre, varios clientes se vieron sorprendidos por el alto precio del servicio de mesa, el cual llegaba a los 6900 dólares, y numerosos clientes expresaron a través de las redes sociales su consternación por las cuentas.

De acuerdo con Chiraag Suchak, un millonario de 33 años, una comida en el restaurante ni siquiera vale la pena. “¿Cómo podría un hombre justificar cobrar 15 dólares por una bebida o 870 dólares por un filete de carne?”, dijo al medio británico MyLondon sobre su experiencia en el local de Salt Bae.

No obstante, la mayoría de quejas y críticas de los clientes contra su local situado en la ciudad de Londres se hicieron bastante recurrentes en las últimas semanas. Tanto es así que hasta los más renombrados críticos gastronómicos visitaron el restaurante de Salt Bae para dar su opinión sobre él.

El Comercio (Perú)