Mundial Qatar 2022: la cena de Claudio “Chiqui” Tapia en el restaurante de Saelt Bae y la inusual promesa por si Argentina sale campeón del mundo

El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia se tomó un tiempo para cenar en uno de los restaurantes más famosos del mundo: el Nusr-Et, mientras acompaña a la selección durante el Mundial de Qatar 2022. A través de un posteo en su cuenta de Instagram, el dueño del local gastronómico, Nusret Gökçe -más conocido como Saelt Bae- compartió una historia junto a Tapia en la que agradeció su visita y dijo que si la Argentina se coronaba en la competición harían una “gran celebración todos juntos”.

Desde que su popularidad creció en internet gracias al particular gesto que realiza para condimentar la carne de sus platos haciendo uso de su brazo, el cocinero y chef Saelt Bae fue visitado por cientos de personalidades tanto del fútbol como del cine y la música. En esta ocasión, quien no pasó desapercibido fue Claudio Tapia, el cual aprovechó el buen momento que atraviesa el seleccionado de Lionel Scaloni en la Copa del Mundo para hacer una escapada y degustar una de las comidas realizadas por el famoso chef turco.

“President of Argentina, Chiqui Tapia. He is extremely great. He is very sincere. Good luck. He said if Argentina champions the world cup, all together in doha big celebration”, escribió en la imagen que subió a sus redes sociales Nusret: “Presidente de Argentina, Chiqui Tapia. Él es extremadamente grande y muy sincero. Buena suerte. Dijo que si Argentina es campeona del mundo, todos juntos haremos una gran celebración en Doha”.

El posteo en la cuenta de Instagram de nusr_et

El cocinero, de muy alto perfil, tiene una cadena de restaurantes especializados en carnes asadas que lleva su nombre y que posee 15 locales por todo el mundo. Fue hace unos cinco años cuando Salt Bae se posicionó como todo un influencer y las imágenes de su técnica para condimentar recorrieron las redes sociales, incluso personajes del mundo del deporte y el espectáculo, como Leonardo DiCaprio, Al Pacino y Diego Armando Maradona, también promocionaron sus cortes de carne.

Desde que el plato es servido en la mesa hasta que el comensal prueba el primer bocado, el acting y los movimientos exagerados son parte de la presentación. Tanto así que su forma de ponerle sal a la comida le valió la viralización y el apodo con el que hoy es conocido. Las redes son testigo de su personalidad y la extravagancia se hace presente hasta en los más mínimos detalles.

Messi y Maradona con Salt Bae

Luego del Mundial de Rusia 2018, Lionel Messi visitó el, Nusr-Et, donde el popular chef Salt Bae lo atendió. Junto a Antonela Roccuzo, el 10 de la selección disfrutó de la experiencia y hasta se animó a imitar al chef en su manera de salar la carne, una imagen que se hizo muy popular en las redes sociales. Además coincidió con el futbolista francés Paul Pogba.

Ese mismo año, Diego Maradona también se deleitó con una de las preparaciones del famoso chef y fue protagonista de uno de los videos más viralizados sobre el astro del fútbol por su reacción ante la facilidad con la que se cortaba la carne. Además, en 2020, tras la noticia de la muerte del “Diego”, Salty Bae le reservó una mesa en su restaurante “para siempre” en homenaje a su trayectoria y su amistad.

Nusr-Et es en la actualidad una cadena de restaurantes con sede en cinco continentes siendo los más destacados los que se encuentran en Abu Dhabi, Doha, Miami, Londres, Mykonos y Nueva York. Las tarifas son altas y, por ejemplo, un Golden Giant Tomahawk -el popular corte de carne- tiene un costo de U$D 1975. Párrafo a parte para el sueldo de sus empleados que, según trascendió, cobran solo 16 dólares la hora.

