Leonel Maciel, el segundo argentino campeón de la Champions League de handball

Leonel Maciel se convirtió en el segundo argentino en ser campeón de la Champions League de handball después de Diego Simonet gracias a que este domingo Barcelona venció en la final a Kielce de Polonia por penales 5 a 3 -en el tiempo reglamentario empataron 32-32- y se alzó con su undécimo trofeo de Europa tras los de 1991, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2005, 2011, 2015 y 2021. El encuentro se jugó en el estadio Lanxess Arena de Colonia, Alemania, que albergó la definición del campeonato.

Barcelona ganó la Champions League por segundo año consecutivo y logró su undécimo título Twitter FCBhandbol

Los números de Maciel, campeón de la EHF Final4 2022

El arquero de los Gladiadores fue el sustituto de Gonzalo Pérez de Vargas, guardameta principal y determinante en la tanda de penales al detener una de las ejecuciones. En el duelo decisivo no ingresó, pero sí lo hizo en la semifinal en la que el blaugrana derrotó a THW Kiel de Alemania 34-30. Allí le ejecutaron tres tiros y no pudo detener ninguno.

guardameta principal y determinante en la tanda de penales al detener una de las ejecuciones. Allí le ejecutaron tres tiros y no pudo detener ninguno. En total, el elenco español disputó 17 partidos en el certamen de los cuáles ganó 12, empató dos y perdió tres , dos de ellos frente a Kielce a quien ayer lo doblegó en la final.

, dos de ellos frente a Kielce a quien ayer lo doblegó en la final. Maciel marcó un gol en el torneo y fue el 17 de febrero, en la victoria 35-30 como visitante ante Dinamo Bucarest, de Rumania. Se trata de su único tanto en las tres ocasiones que disputó el campeonato, las dos anteriores con Liberbank Cuenca, de España.

Leonel Maciel fue parte del plantel de Barcelona los 17 partidos que se extendió la Champions League

Tras la consagración, en una entrevista que brindó a la prensa oficial de la Champions League Maciel expresó: “No lo puedo creer como se dio todo. Al final te das cuenta que vale la pena cuando ves a esta gente. Mentalmente fue muy duro para todos, este equipo nos ganó durante el año y terminar así es merecido el bicampeonato”. También, dejó un mensaje para el handball nacional: “Creo que es difícil que chicos de la Argentina dimensionen lo que es el handball argentino, cómo estamos intentando crecer y llegar. Me llegan muchos mensajes de chicos, sé que quizás no me ven jugar o no entienden mucho pero están ahí alentando”.

🏐 La emoción de Leonel Maciel tras ganar la Champions League de handball con Barcelona.



🥅 Es el segundo argentino en obtener ese trofeo luego de Diego Simonet, quien lo consiguió en 2018 con Montpellier de Francia.pic.twitter.com/v8ONMBVu1Z — canchallena (@canchallena) June 20, 2022

En la previa al Final Four, Maciel era el tercer argentino en disputar una semifinal tras Eric Gull, que disputó esa instancia tres veces, y Diego Simonet. Con el pase a la definición y la posterior coronación, el guardametas nacido en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires repitió lo hecho por Simonet, quien en 2018 fue campeón de Europa con Montpellier de Francia.

y Diego Simonet. Con el pase a la definición y la posterior coronación, el guardametas nacido en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires A diferencia de Maciel, el Chino tuvo mayor incidencia en su equipo y fue distinguido con el premio al jugador más valioso del Final Four (MVP) gracias a que marcó el gol del triunfo en la semifinal ante Vardar, por entonces último campeón del viejo continente, 28-27. En la definición, su elenco derrotó 32-26 a Nantes y tocó el cielo europeo.

El arquero argentino, que es una fija en las convocatorias a la selección nacional y desde hace casi una década se desempeña en clubes de España, aseguró en la entrevista que fue su despedida de Barcelona, club que tuvo una temporada soñada con la obtención de otros cinco títulos: Supercopas de España y Cataluña; Copa del Rey; y la Liga y la Copa Sacyr ASOBAL.