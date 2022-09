Manu Ginóbili, al Salón de la Fama: las marcas e hitos del bahiense en la NBA

“Considerando que durante mi discurso en el Salón de la Fama no voy a tener el tiempo suficiente, quiero aprovechar esta valiosa plataforma para agradecer a gente que fue muy importante en mi camino. Gracias por la paciencia”. Emanuel Ginóbili, auténtico, tiene desde hace unos días en su cabeza lo que dirá este sábado cuando ingrese formalmente al Salón de la Fama de la NBA. Y como sabe que no contará con mucho margen para agradecer en su discurso, se adelantó y lo hizo a través de Instagram. El bahiense es eso, un adelantado, un jugador de básquet que rompió fronteras en su deporte y, también, la vida cotidiana. Y a un “Hall of Fame” como él, no puede pasarle por alto acordarse de los demás, de los que lo ayudaron en su camino al pedestal de los mejores basquetbolistas de la historia.

La ceremonia para galardonar al argentino será el próximo sábado en el Symphony Hall de Springfield, Massachusetts. A las 19 (hora argentina) comenzará la alfombra roja y el evento, a las 20. Se estima que se extenderá unas tres horas y la transmitirá en vivo NBA TV.

El argentino será presentado por su excompañero en San Antonio Spurs Tim Duncan, con quien compartió 14 temporadas y celebró los cuatro anillos que ganó. Juntos, teniendo en cuenta también a Tony Parker, consiguieron marcas históricas que aún se mantienen.

Marcas de Ginóbili en la NBA

Emanuel Ginóbili jugó 16 temporadas en la NBA con la camiseta número 20 de San Antonio Spurs. Ingresó a los 25 años tras arrasar en el básquetbol europeo y terminó a los 40: conquistó la corona en 2003, su certamen de estreno, 2005 –al borde de quedarse con el premio MVP, que finalmente fue a manos de Duncan–, 2007 (junto a su compatriota y amigo Fabricio Oberto) y 2014. Tuvo dos participaciones en el All Star y recibió el premio al mejor “sexto hombre” de la liga.

Ginóbili ganó, junto a Tony Parker y Tim Duncan, cuatro anillos, además de un sinfín de marcas Reuters

Junto a Parker conforma la dupla más ganadora en la historia de los playoffs de la NBA (132 triunfos) y la tercera con más victorias en la fase regular (679).

Fue el primer jugador nacido en Sudamérica que jugó 1000 partidos en la fase regular de la NBA.

Con 8278 puntos, es el suplente que más anotó en la historia de San Antonio Spurs. Incluso, desde que la franquicia compite en la NBA, desde 1976, es el jugador con más tantos convertidos saliendo desde el banco de suplentes (2014 unidades en 165 cotejos).

Con Gregg Popovich, conforma la tercera dupla jugador-entrenador que más encuentros ganó en los playoffs de la NBA con 135 triunfos.

Estadísticas de Ginóbili en la fase regular de la NBA

Partidos jugados : 1.057 (ocupa la posición 101 en la historia y la tercera en San Antonio por detrás de Tony Parker -1254- y Tim Duncan -1392-).

: (ocupa la posición 101 en la historia y la tercera en San Antonio por detrás de -1254- y -1392-). Triunfos : 72,1% (726 partidos).

: 72,1% (726 partidos). Derrotas : 27,9% (295 partidos).

: 27,9% (295 partidos). Minutos jugados : 26.857 (235° en la historia y quinto en los Spurs).

: 26.857 (235° en la historia y quinto en los Spurs). Puntos : 14.043 (166° en la historia y quinto en San Antonio).

: 14.043 (166° en la historia y quinto en San Antonio). Rebotes : 3697 (424° en la historia y quinto en los Spurs).

: 3697 (424° en la historia y quinto en los Spurs). Asistencias : 4001 (116° en la historia y cuarto en San Antonio).

: 4001 (116° en la historia y cuarto en San Antonio). Robos : 1392 (58° en la historia y primero en los Spurs).

: 1392 (58° en la historia y primero en los Spurs). Triples: 1.495 (33° en la historia y primero en San Antonio).

El último récord

En cada equipo que conformó Ginóbili fue una pieza clave y cosechó récords personales. Ya retirado, en las últimas semanas se dio a conocer otra marca personal que agiganta su leyenda: es el jugador de la NBA con mejor porcentaje de victorias en la fase regular entre los 141 que disputaron al menos 1000 partidos.

El dato fue revelado por el analista Kirk Goldsberry, quien lo manifestó a través de sus redes sociales. En su investigación detectó que solo tres basquetbolistas superaron el 70% de triunfos en la etapa regular de la NBA y el argentino lidera con 72,1%. Le siguen sus laderos en los Spurs Tim Duncan y Tony Parker.

“Para mí, esta estadística realmente ayuda a ilustrar cuán dominantes y consistentes fueron esos equipos de los Spurs. A lo largo de la historia de la NBA, 141 jugadores diferentes han jugado al menos 1000 partidos. Solo tres de los 141 jugadores ganaron más del 70 por ciento de las veces: Tim, Tony y Manu”, sostuvo Goldsberry.

El especialista fue más allá con el dato para envalentonar lo realizado por los pupilos de Gregg Popovich: “Para el contexto, solo un equipo en toda la NBA 2021/22 ganó el 70% de sus juegos la temporada pasada y fue Phoenix: estos tres muchachos lo hicieron durante toda su carrera. Simplemente increíble”.

Ginóbili, y Duncan y Parker, tienen por detrás suyo a leyendas del básquet como Danny Ainge, Scottie Pippen, Kareem Abdul-Jabbar, Shaquille O’Neal y LeBron James. Todos ellos tienen menos del 70% de victorias.

Emanuel Ginóbili defendiendo ante Kobe Bryant, el día de su debut en la NBA AFP

Qué es el Salón de la Fama y qué valor tiene

El nombre del Salón de la Fama homenajea al profesor canadiense James Naismith, quien inventó el básquetbol en 1891. Las instalaciones donde se reconoce a las glorias de la NBA están ubicadas en Springfield, estado de Massachussetts. En ese santuario deportivo, se las distingue una al lado de otra, con fotos y camisetas. Allí están las de Kareem Abdul-Jabbar, Charles Barkley, Larry Bird, Kobe Bryant, Wilt Chamberlain, Julius Erving, Clyde Drexler y Michael Jordan, solo por mencionar a algunos. Entre ellas, desde el sábado, estará la de Ginóbili, el tercer latinoamericano con ese privilegio luego de los brasileños Oscar Schmidt y Ubiratan Pereira.

El argentino, cuya exitosa carrera terminó el 27 de agosto de 2018, fue seleccionado por el Comité Norteamericano para entrar al Hall of Fame por la clase 2022. Junto a él lo hará el jugador Tim Hardaway ; los directores técnicos George Karl y Bob Huggins; el árbitro Hugh Evans ; las basquetbolistas Swin Cash y Lindsay Whalen ; y la entrenadora Marianne Stanley .

por la clase 2022. Junto a él lo hará el jugador ; los directores técnicos y árbitro ; las basquetbolistas y ; y la entrenadora . En el evento también se reconocerá a Del Harris del comité de colaboradores y, post-mortem, a los jugadores Lou Hudson, Theresa Shank-Grentz y Radivoj Korac más la colaboradora Larry Costello.

Para ‘Manu’ será un homenaje aún más importante e impactante que el que le hicieron los Spurs a principios de 2019, cuando retiraron la camiseta número 20 y la colgaron en el AT&T Center junto a las de Johnny Moore, Avery Johnson, Bruce Bowen, James Silas, Tim Duncan, Sean Elliott, George Gervin y David Robinson.