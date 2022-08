La salida de Néstor “Che” García de la selección argentina de básquet: los números de un ciclo que duró menos de un año

No llegó a un año el ciclo de Néstor “Che” García al frente a la selección argentina de básquetbol, puesto en el que asumió en septiembre pasado. El entrenador, que para el ambiente del deporte debía tener una oportunidad en el combinado nacional por lo hecho a nivel internacional, falló en cuestiones extradeportivas y la Confederación Argentina (CAB) decidió despedirlo. Una salida que se dio tras la cuarta ventana de las Eliminatorias al Mundial Indonesia-Japón-Filipinas 2023 y a días del debut en la AmeriCup 2022.

El ciclo del Che García

En casi 365 días el bahiense dirigió 10 partidos , ocho oficiales por las Eliminatorias y dos amistosos ante Uruguay. Ganó ocho y perdió los dos restantes, ambos oficiales, por lo que tuvo una efectividad del 80%.

, ocho oficiales por las Eliminatorias y dos amistosos ante Uruguay. Por el calendario, no enfrentó a ninguna potencia mundial y el rival de mayor jerarquía, por el plantel que presentó, fue Canadá. Fue derrota 99-87, menos abultada de lo que demandó el juego.

Fue derrota 99-87, menos abultada de lo que demandó el juego. La mayoría de los encuentros -siete- los disputó como local. Ganó seis , entre ellos los dos amistosos, y perdió solo uno, que fue ante Venezuela en la primera etapa de las Eliminatorias.

, entre ellos los dos amistosos, y que fue ante Venezuela en la primera etapa de las Eliminatorias. Más allá de lo estadístico, que sin tener en cuenta rivales fue muy bueno, el funcionamiento del conjunto nacional no llenó las expectativas deseadas en la primera decena de juegos, aunque el “Che” había sido optimista tras la alegría ante Bahamas: “La idea está firme y tenemos que seguir ajustando detalles. Dentro de lo planeado creo que estuvimos bastante acertados, fuimos regulares. Teníamos que mejorar en defensa, y lo hicimos”. También destacó que “el grupo humanamente se lleva muy bien” y que tiene que “seguir conociéndose”

Néstor García FIBA

Los 10 partidos del “Che” García en la selección argentina de básquetbol

26 de noviembre de 2021 vs. Paraguay por las Eliminatorias al Mundial 2023: victoria 93-67 en Obras Sanitarias.

victoria 93-67 en Obras Sanitarias. 27 de noviembre de 2021 vs. Paraguay por las Eliminatorias al Mundial 2023: victoria 83-42 en Obras Sanitarias.

victoria 83-42 en Obras Sanitarias. 25 de febrero de 2022 vs. Venezuela por las Eliminatorias al Mundial 2023: derrota 78-51 en Obras Sanitarias.

derrota 78-51 en Obras Sanitarias. 26 de febrero de 2022 vs. Panamá por las Eliminatorias al Mundial 2023: victoria 65-58 en Obras Sanitarias.

victoria 65-58 en Obras Sanitarias. 25 de junio de 2022 vs. Uruguay en un amistoso internacional: triunfo 92-84 en el estadio Roberto Pando de San Lorenzo.

triunfo 92-84 en el estadio Roberto Pando de San Lorenzo. 26 de junio de 2022 vs. Uruguay en un amistoso internacional: triunfo 74-67 en el estadio Roberto Pando de San Lorenzo.

triunfo 74-67 en el estadio Roberto Pando de San Lorenzo. 30 de junio de 2022 vs. Venezuela por las Eliminatorias al Mundial 2023: victoria 69-66 como visitante en Puerto La Cruz.

victoria 69-66 como visitante en Puerto La Cruz. 3 de julio de 2022 vs. Panamá por las Eliminatorias al Mundial 2023: victoria 88-77 como visitante en Panamá City.

victoria 88-77 como visitante en Panamá City. 25 de agosto de 2022 vs. Canadá por las Eliminatorias al Mundial 2023: derrota 99-87 como visitante en Victoria.

derrota 99-87 como visitante en Victoria. 29 de agosto de 2022 vs. Bahamas por las Eliminatorias al Mundial 2023: victoria 95-77 en el Polideportivo Islas Malvinas de Mar del Plata.

La oportunidad de su vida para García no terminó de la mejor manera, a pesar del optimismo que transmitió en sus primeros días al frente del combinado nacional y así lo demostró en una entrevista que brindó por entonces a LA NACION: “Es un nuevo ciclo para la selección, es un nuevo ciclo también para mí. Estoy disfrutando del momento. En uno de los mejores momentos de mi vida. Más allá de que me da una alegría interna y que me río todo el día, es como una luna de miel”.

El “Che” dirigió a una selección argentina de básquet en el Sudamericano que se realizó en Resistencia, Chaco, en 2012 cuando por entonces era asistente de Julio Lamas, entrenador principal. Aunque en aquella ocasión lo hizo de forma extraordinaria y llevó a sus dirigidos al título, nunca más había estado en el radar de la CAB para ser el director técnico principal, un anhelo personal y que se ganó a fuerza de excelentes papeles en el básquet americano, tanto con selecciones de otros países (Venezuela, por ejemplo) como equipos.

En aquella entrevista, tampoco ocultó su patriotismo y el anhelo de estar donde finalmente duró 10 partidos: “Soy muy argentino. Siento que a la selección de la Argentina cualquiera la quiere dirigir. Más que un deseo entiendo que era un sentimiento. Los sentimientos son medio traicioneros. Tienen una línea muy delgada, porque muchas veces cuando vos deseas mucho algo y no se da, te frustra y pensás en qué te equivocaste. Y si se te da, cuando ya lo tenés, no sé cuánto valor le das y por cuánto tiempo. Lo mío era un sentimiento de verdad, porque cuando yo era chico y jugaba en el barrio soñaba con la selección argentina. Quería ser como uno y otro. Relataba los partidos mientras jugaba y decía que era tal o cual jugador. Me creció cada vez más ese sentimiento, que lo tiene cualquier entrenador. Después, intenté hacer una carrera para mantenerme a un nivel que me permita tener la oportunidad”.

Néstor García fue optimista con el rendimiento de la selección argentina ante Bahamas, pero horas después lo despidieron FIBA

El primer desafío sin el “Che” García

Afrontados los dos compromisos de la cuarta ventana de las Eliminatorias al Mundial Indonesia-Japón-Filipinas 2023 con derrota ante Canadá y triunfo frente a Bahamas y tras la sorpresiva salida de Néstor García de cargo de entrenador, la selección argentina de básquetbol ya tiene en su cabeza el próximo compromiso que será la AmeriCup en Recife, Brasil, donde debutará el próximo sábado frente a Islas Vírgenes por la primera fecha del grupo B.

El certamen se desarrollará entre el 2 y 11 de septiembre. En la primera etapa el equipo que dirigirá Gonzalo García también se medirá con Puerto Rico y República Dominicana. En la zona A están el local, Uruguay, Colombia y Canadá mientras que en el C, Estados Unidos, México, Venezuela y Panamá.

En la primera etapa el equipo que dirigirá también se medirá con Puerto Rico y República Dominicana. En la zona A están el local, Uruguay, Colombia y Canadá mientras que en el C, Estados Unidos, México, Venezuela y Panamá. Los seleccionados se enfrentarán todos contra todos en la fase inicial y los dos mejores de cada grupo más los dos mejores terceros pasarán a la Fase Final, que comenzará en cuartos de final.

La formación de la Argentina ante Canadá, la última derrota de García como entrenador

El plantel argentino, con la baja de Patricio Garino por lesión y el corte de Juan Fernández, lo conformarán casi los mismos 12 jugadores que derrotaron este lunes a Bahamas en el Polideportivo Islas Malvinas de Mar del Plata 95-77: Facundo Campazzo, Leandro Bolmaro, Nicolás Laprovittola, Gabriel Deck, Carlos Delfino, Marcos Delía, José Vildoza, Tayavek Gallizzi, Máximo Fjellerup (reemplaza a Fernández), Nicolás Brussino, Juan Pablo Vaulet y Tomás Chapero.

El elenco lo dirigirá Gonzalo García, asistente de Néstor que en la última temporada de la Liga Nacional de Básquetbol (LNB) lideró a Boca hacia una de las semifinales. Seguirán junto a él Leonardo Gutiérrez y Pablo Prigioni.

La Argentina es el actual subcampeón del certamen porque perdió la definición en 2017 frente a Estados Unidos en Córdoba. Esa edición fue la primera en la que el torneo organizado por FIBA América dejó de ser clasificatorio al Mundial o a los Juegos Olímpicos.

García dejó a la Argentina a un paso del Mundial 2023

Tras la derrota frente a Canadá y el triunfo contra Bahamas en la cuarta ventana de las Eliminatorias, que marcó el inicio de la segunda etapa, la selección argentina se mantuvo en el tercer puesto de la zona E y quedó muy cerca de la clasificación al Mundial 2023 a falta de cuatro partidos para concluir el fixture, sitio hasta donde la llevó Néstor García.

El equipo nacional tiene 14 unidades y dejó atrás a República Dominicana. El líder sigue siendo Canadá por sobre Venezuela. La albiceleste arrastró 11 puntos desde la primera rueda producto de cinco triunfos y una derrota y en total, con la alegría ante el elenco centroamericano, tiene un récord de seis victorias y dos caídas.

La albiceleste arrastró 11 puntos desde la primera rueda producto de cinco triunfos y una derrota y en total, con la alegría ante el elenco centroamericano, tiene un récord de Su cercanía a obtener un cupo a la Copa del Mundo radica también en cómo está el grupo F, donde tres selecciones ya tienen dos derrotas cada una y es muy probable que el mejor cuarto sea el de su zona.

La zona E de la segunda etapa de las Eliminatorias al Mundial 2023 FIBA

Sus próximos dos compromisos, en noviembre y por la quinta ventana, serán de visitante. Primero se medirá con República Dominicana en un cotejo crucial y, después, ante Bahamas. Teniendo en cuenta los calendarios de la NBA y la Euroliga, no podrá contar con varias de sus figuras: Campazzo, Deck, Laprovittola, Bolmaro y Luca Vildoza, quien ya no estuvo en esta convocatoria.

Quinta ventana

10 de noviembre de 2022: República Dominicana-Argentina.

República Dominicana-Argentina. 13 de noviembre de 2022: Bahamas-Argentina.

Sexta ventana