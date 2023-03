Masters 1000 de Miami: cuándo se juega, candidatos y los argentinos en el cuadro principal

escuchar

Este miércoles comienza la trigésima octava edición del Masters 1000 de Miami, el segundo torneo de esta categoría de la temporada 2023 (el tercero en WTA). El campeonato se extiende hasta el domingo 2 de abril. En esta oportunidad, el español Carlos Alcaraz, reciente ganador del Masters 1000 de Indian Wells y actual N°1 del ranking ATP, busca defender el título conseguido en 2022, cuando derrotó al noruego Casper Ruud en la final. En la rama femenina, la defensora del trofeo es la polaca Iga Swiatek. Por otro lado, hay ocho argentinos en el cuadro principal y tres de ellos comenzarán su participación directamente en la segunda ronda.

El torneo masculino, que repartirá premios por $USD 10.156.105, cuenta con dos ausencias de peso: Novak Djokovic y Rafael Nadal. En el caso del serbio, su negativa a vacunarse contra el Covid-19 lo condenó a no poder ingresar a Estados Unidos, por lo que tampoco pudo participar de Indian Wells. El manacorí, por su parte, quien comparte con Novak el récord de Grand Slam ganados con 22 trofeos cada uno, se lesionó durante el Australian Open y se estima que su regreso se producirá en abril, cuando comience la gira de polvo de ladrillo europea.

Novak Djokovic y Rafael Nadal no participan de los Masters 1000 de Estados Unidos en este 2023 Christophe Ena - AP

En cuanto a los argentinos que participarán del torneo, Francisco Cerúndolo, Diego Schwartzman y Sebastián Báez iniciarán su camino directamente en la ronda de los 64 mejores, lógicamente con rivales a definir. Cerúndolo se enfrentará al que resulte vencedor del partido entre el español Jaume Munar y un tenista de la qualy; Schwartzman jugará frente al ganador del duelo entre el chino Yibing Wu y el británico Kyle Edmund; mientras que Báez hará lo propio ante el vencedor del enfrentamiento entre el local Marcos Giron y un tenista de la qualy.

Por su parte Pedro Cachín (vs. Márton Fucsovics), Federico Coria (vs. Jiri Lehecka), Guido Pella (vs. Juan Pablo Varillas), Tomás Etcheverry y Facundo Bagnis (ambos aún no tienen rival confirmado ya que esperan por la finalización de la qualy) comienzan su participación en la primera ronda. En la rama femenina no hay argentinas en el cuadro principal.

El cuadro completo del Masters 1000 de Miami 2023

La primera parte del cuadro principal del Masters 1000 masculino de Miami 2023 ATP - ATP

La segunda parte del cuadro principal del Masters 1000 masculino de Miami 2023 ATP - ATP

Carlos Alcaraz es uno de los máximos aspirantes al título. Debe repetir el título logrado en la edición 2022 para no caer nuevamente al segundo lugar del ranking mundial y devolverle la posición de privilegio a Novak Djokovic. El español defiende los 1000 puntos que logró la temporada anterior y, si no levanta el trofeo, el serbio recuperará el primer puesto sin jugar. Arranca su participación en la segunda ronda contra el vencedor del duelo entre Facundo Bagnis y un jugador de la qualy.

WTA Masters 1000 de Miami 2023

En la rama femenina del tercer torneo de categoría WTA 1000 del año después de Dubai e Indian Wells, Iga Swiatek parte como máxima favorita para revalidar el título conseguido en 2022 y recuperar confianza tras un irregular inicio de temporada. La indiscutible N° 1 de la WTA desde hace un año tropezó en los octavos del Australian Open, en la final de Dubai y en las semifinales de Indian Wells ante la después campeona Elena Rybakina. Tras esa derrota, por un rotundo doble 6-2, la polaca dijo que había padecido molestias en la zona de las costillas de las que esperaba recuperarse para Miami.

Aunque todavía las mira de lejos en el ranking, Swiatek ve con inquietud el ascenso de varias jugadoras que amenazan el dominio que disfrutó el año pasado en los grandes torneos. Rybakina, finalista del último Australian Open y reciente campeona de Indian Wells, acude en un gran estado de forma a Miami al igual que la bielorrusa Aryna Sabalenka, finalista en Indian Wells y campeona del Abierto de Australia.

Los candidatos a quedarse con el título, según las apuestas

ATP (rama masculina)

Carlos Alcaraz venció a Daniil Medvedev en la final de Indian Wells y recuperó la cima FREDERIC J. BROWN - AFP

Carlos Alcaraz (España): 2.75.

(España): 2.75. Daniil Medvedev (Rusia): 3.60.

(Rusia): 3.60. Jannik Sinner (Italia): 12.00.

(Italia): 12.00. Stefanos Tsitsipas (Grecia): 19.00.

(Grecia): 19.00. Félix Auger-Alisassime (Canadá): 23.00.

WTA (rama femenina)

Iga Swiatek (Polonia): 3.25.

(Polonia): 3.25. Aryna Sabalenka (Bielorrusia): 6.50.

(Bielorrusia): 6.50. Elena Rybakina (Kazajistán): 7.50.

(Kazajistán): 7.50. Barbora Krejčíková (República Checa): 10.00.

(República Checa): 10.00. Jessica Pegula (Estados Unidos): 12.00.

La tabla de campeones del Masters 1000 de Miami

ATP (rama masculina)

Novak Djokovic y André Agassi : seis.

y : seis. Roger Federer : cuatro.

: cuatro. Pete Sampras : tres.

: tres. Ivan Lendl, Andy Roddick y Andy Murray: dos.

WTA (rama femenina)

Serena Williams : ocho títulos.

: ocho títulos. Steffi Graf : cinco.

: cinco. Venus Williams y Victoria Azarenka : tres.

y : tres. Monica Seles, Arantxa Sánchez Vicario, Martina Hingis, Kim Clijsters y Ashleigh Barty: dos.

