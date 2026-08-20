Montevideo City Torque venció por 2-1 a Tigre, por la Copa Sudamericana 2026

Montevideo City Torque venció por 2-1 a Tigre como local, en un partido correspondiente a la fecha de grupo los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026. Para Montevideo City Torque los goles fueron marcados por Rodríguez , Rodríguez , mientras que para Tigre el gol fue marcado por Moreno. El cotejo se disputó en el estadio Estadio Centenario, en una nueva jornada de la gran conquista. "

La ficha completa del partido, con formaciones, incidencias y el resumen de las jugadas destacadas ya está disponible en canchallena.com.