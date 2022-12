Mundial 2022: Jujuy Jiménez fue al partido de la selección argentina, le dieron un golpe y terminó con sangre

escuchar

La emoción ante la clasificación a cuartos de final de la selección albiceleste en el Mundial de Qatar 2022 fue inexplicable. El triunfo del 2 a 1 contra Australia, con los goles de Lionel Messi y de Julián Álvarez, posicionaron al conjunto nacional como ganador y se enfrentará a Países Bajos el viernes por los cuartos de final. Los hinchas argentinos vivieron con emoción el partido desde la cancha de Doha, donde se encontraba la modelo Jujuy Jiménez. En el ímpetu por celebrar, uno de los aficionados la golpeó y le provocó un sangrado en el labio: “Me dieron un relojazo”.

“Chicos, de la emoción, uno me dio un relojazo”, contó la modelo, al mostrar el labio inferior con algo de sangre por el golpe. Pero el festejo por el segundo gol, bajo el título de Álvarez, opacó su dolor y celebró la emoción por el triunfo de la selección albiceleste: “¡No lo puedo creer, papá! Acá es re emocionante”, expresó, mientras trataba de frenar el sangrado con un pañuelito.

Jujuy Jiménez contó cómo le dieron un golpe en la celebración del segundo gol.

Y no era para menos. La modelo, de 31 años, vivía su primer mundial de fútbol en la cancha. “Mi primera vez viendo jugar al número uno del mundo. Nuestro amado Leo Messi y a nuestra mágica selección. Mi corazón no puede más de alegría y emoción. Gracias vida, por hacerme argentina, es un sentimiento, no puedo parar. Sigamos soñando, sigamos sintiendo”, escribió Jiménez en su cuenta de Instagram, donde acumula más de un millón y medio de seguidores.

Con la camiseta albiceleste, la bandera argentina pintada en la mejilla y varios adornos en homenaje a la selección, la modelo mostró tras el segundo gol su incontrolable emoción por la posibilidad de que el conjunto nacional pasara a cuartos en el Mundial. Y así lo hizo, por lo que ahora los hinchas argentinos aguardan al próximo viernes, donde jugará contra Países Bajos a las 16 horas (horario de la Argentina).

Una extraña fobia

En julio pasado, Jiménez reveló una extraña fobia que padece desde hace años. En diálogo con Andy Kusnetzoff en Podemos Hablar (PH, Telefe), la modelo contó que sufre tripofobia, un miedo que se genera al mirar figuras geométricas muy juntas, como orificios pequeños. “Pensarlo me da como impresión”, señaló.

Sofía Jiménez explica su fobia en PH, Podemos Hablar (Telefe)

Y explicó: “Es cuando tenés círculos, uno al lado del otro, pegaditos, y lo ves como muy de golpe”. Además, compartió un ejemplo con los asistentes para que terminaran de entender a qué se refería con su afección, que también comparte su hermana: “Vieron que el pulpo tiene como unas cositas...”, apuntó, en referencia a la parte inferior de los tentáculos.

Jiménez destacó que nunca acudió a terapia para tratar la tripofobia, ya que no le da tanta importancia y cuando se encuentra en una situación así, simplemente se da vuelta y no lo mira. “Cuando ves uno al lado del otro, pero chiquitito, te genera arcadas, ganas de vomitar y no podés verlo”, detalló. Además, señaló que quien más padece este trastorno es su hermana: “La pasa mal en serio, la vi vomitar de lo mal que la pasa”.

LA NACION