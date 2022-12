Mundial de Qatar 2022: Lali Espósito y Marley cruzaron por Twitter al árbitro de Argentina-Países Bajos

escuchar

El partido entre Argentina y Países Bajos en el Mundial de Qatar 2022 trajo muchas sorpresas inesperadas. Los hinchas del conjunto albiceleste sufrieron hasta el último minuto y, finalmente, los penales de los argentinos y el magnífico paso adelante de “Dibu” Martínez dieron el triunfo a la selección nacional en cuartos de final. Pero todos los fanáticos y algunos miembros del plantel apuntaron contra el árbitro. Incluso el mismo capitán destacó que la FIFA debería revisar su posición. A las críticas se sumaron varias figuras del espectáculo, como Lali Espósito o Marley: “Sos un desastre dirigiendo”.

Antonio Mateu Laoz, español de 45 años, dirigió 498 partidos, en los cuales mostró 2313 tarjetas amarillas y 54 rojas directas; según consignó el diario deportivo TyC Sports. Tras la polémica de este viernes, en el que muchos cuestionaron su arbitraje, Lionel Messi apuntó: “Creo que no era para que termine así. No quiero hablar del árbitro. Después te sancionan, no podés ser sincero. Teníamos miedo durante del partido porque sabíamos lo que era. La FIFA lo tiene que rever. No pueden poner a un árbitro que no esté a la altura en esta instancia”.

Lali Espósito apuntó contra el árbitro de Argentina-Países Bajos. Twitter: @lalioficial

Una cuenta de Twitter bajo el nombre del árbitro denunció la oleada de insultos de Laoz recibió tras el arbitraje del viernes. Así, sentenció que a todos aquellos que mencionaran su perfil “con términos ofensivos o de menosprecio”, serían bloqueados. Y agregó: “No es tan difícil guardar un mínimo de respeto”.

El conductor cuestionó el arbitraje del español. Twitter: @marley_ok

“¡Sos un desastre dirigiendo! Y te lo digo con respeto. Mirá el partido y hacé autocrítica. Nunca vi un peor trabajo. ¡Muy tendencioso!”, escribió en su perfil el productor y conductor de televisión, Marley. Por su parte, Lali remitió las palabras del capitán albiceleste en una entrevista tras el partido, cuando un miembro de Países Bajos arremetió contra él: “Andá p’allá, bobo”.

El Kun Agüero fue otra de las figuras que se sumó a la oleada de críticas contra el árbitro español. “Cómo le gusta llamar la atención, Dios mío”, tuiteó el exfutbolista.

“¿Qué mirás, bobo?”

Lionel Messi no salió contento del partido contra Países Bajos, a pesar de la victoria del conjunto albiceleste. Los constantes cruces con el equipo naranja y con el árbitro generaron una tensión palpitante entre los hinchas argentinos y el plantel dirigido por Lionel Scaloni. Así, durante una entrevista posterior al encuentro, el capitán no pudo contenerse ante la provocación de uno de los jugadores holandeses.

La picante frase de Lionel Messi tras el triunfo contra Paises Bajos

“¿Qué mirás, bobo? Andá para allá, bobo”, expresó Messi, justo en el momento previo a brindar su palabra tras el partido frente al periodista Gastón Edul, de TyC Sports. Enojado, el capitán reaccionó al ver pasar por detrás de cámara a un integrante del seleccionado de Países Bajos, que evidentemente no le sacó la mirada de encima. Instantes después, se dio a conocer que las palabras del rosarino fueron dirigidas a Wout Weghorst, quien lo provocó durante el partido, junto a otros jugadores.

La reacción del histórico futbolista argentino se volvió viral y las redes sociales se llenaron de memes y de aplausos para el capitán por su defensa al conjunto nacional.

LA NACION