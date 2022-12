La durísima crítica de Messi a la FIFA por el árbitro del partido contra Países Bajos

escuchar

Al principio no quiso entrar en polémicas. Pero apenas terminó la tanda de penales que clasificó a la Argentina a las semifinales de Qatar 2022, Lionel Messi se quejó del arbitraje del español Antonio Mateu Lahoz en el partido contra Países Bajos. “No está a la altura”, dijo.

“No quiero hablar del árbitro porque te sancionan. No podés decir lo que pensás... pero la FIFA tiene que reveer esto. No puede ponerlo en una instancia así [al árbitro]. No puede ser que el árbitro no esté a la altura”, sumó el capitán del seleccionado argentino.

Lionel Messi: "No quiero hablar del árbitro, porque te sancionan, no podés decir lo que pensás. La FIFA tiene que reveer eso, no puede ponerlo en una instancia así, QUE EL ARBITRO NO ESTÉ A LA ALTURA". pic.twitter.com/FFiT4OGCJO — TyC Sports (@TyCSports) December 9, 2022

“Adicionó diez minutos... las faltas que cobraba... parecía que querían que empatara [Países Bajos]”, agregó.

Messi también analizó el partido y dijo que “no era para llegar al alargue”. “Mucho menos a penales. Sufrimos demasiado, pero son los cuartos de final del Mundial”, dijo.

Sobre los penales, dijo: “Estamos agradecidos con el ‘Dibu’. No abandonamos nunca, dimos todo y presionamos. Esas fueron las claves del partido”. “Estamos disfrutando de esto y de la gente, de ir pasito a pasito y sacar los partidos como hicimos recién”, cerró Messi.

Con suspenso, la Argentina pasó a semis

Como hace ocho años, Argentina otra vez mandó a casa a Países Bajos por penales en una Copa Mundial. Con el arquero Emiliano “Dibu” Martínez como héroe, la Albiceleste venció 4-3 por la tanda de penales tras empatar 2-2 en tiempo extra el viernes por los cuartos de final. Por la misma vía, la Selección argentina había despachado a la Oranje en las semifinales del Mundial 2014.

La Albiceleste jugará la semifinal ante la vigente subcampeona Croacia, que más temprano le ganó 4-2 Brasil en la tanda de penales.

El arquero argentino atajó de inicio los tiros de Virgil van Dijk y Steven Berghuis, mientras que Lautaro Martínez definió el pleito.

La Selección había logrado una ventaja de dos goles, pero un doblete del delantero Wout Werghorst llevó el duelo al tiempo extra.

Al final de un primer tiempo sin peligro en las áreas, la Argentina abrió el marcador con una asistencia de Lionel Messi al lateral Nahuel Molina. El jugador del Atlético de Madrid le ganó el cuerpo a cuerpo al capitán van Dijk y definió con la punta del botín derecho en el estadio Lusail, otra vez con amplia mayoría de fanáticos albicelestes.

El capitán argentino amplió de penal a los 73 minutos tras una infracción de Denzel Dumfries sobre Marcos Acuña. Con este tanto, Messi llegó a los diez goles en mundiales y alcanzó el récord del delantero Gabriel Batistuta como máximo artillero argentino del certamen.

Pero Werghorst, que había ingresado por Memphis Depay a los 78 minutos, devolvió a Países Bajos a la vida. El gigante de 1,97 metros descontó con un cabezazo picado a los 83 y en el último minuto del tiempo adicional recibió la pelota en el área chica tras un tiro libre por debajo de la barrera y de media vuelta marcó el 2-2.

